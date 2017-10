Puzzle en la delantera

Una jornada más, una jornada menos. Cuando queda todavía tanta liga por disputar puede usted pensar que es una frase que no tiene valor, pero no la desprecie. Se disputa una jornada más. Eso significa que Jero López ha tenido una semana más para intentar escoger a los cuatro jugadores «de arriba» porque los otros seis están claros. Una semana más para intentar acertar en el montaje del puzzle en el que se ha convertido la delantera local porque, de momento, esos únicos cuatro goles a favor no hablan demasiado bien del equipo, porque como suelen decir, «todos atacan, todos defienden». Una semana más con portería a cero, y ya van tres. En goles encajados los números son similares a los de la temporada pasada, en goles marcados no.

Una semana menos. Una semana menos para la recuperación del esperado Moscardó, pero una jornada menos de liga. Los empates, pese a las oportunidades creadas, no nos dejan subir puestos en la clasificación. Los de arriba van ganando y cogiendo confianza, ganando partidos en los minutos finales, ¡como nosotros la temporada pasada! Si a la falta de gol unimos lo de los penaltis, empezamos a transmitir cierta presión a plantilla y al cuerpo técnico, y, sinceramente, espero que desaparezca pronto.

Otra vez jugamos en casa, otra vez oportunidad para «saldar» cierta deuda que tiene el equipo con los aficionados y sobre todo, nueva oportunidad para sumar los tres puntos y esperar los resultados de los demás. Nueva oportunidad para que se destape algún delantero y se convierta en el nuevo Marc Cosme. Nos vemos.