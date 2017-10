Juanan se lesiona en un Ontinyent que no descarta a Keita para Elche

El Ontinyent viaja mañana a tierras alicantinas con la etiqueta a cuestas del más difícil todavía por la entidad del rival y por la cantidad de bajas que acumula el equipo para este encuentro. Y por si fuera poco, el miedo del técnico ontinyentí a perder gente por el camino durante esta semana se ha transformado en pesadilla con la casi segura baja de Juanan Casanova por una posible microrrotura en el gemelo sufrida en la Copa Federación ante el Torre Levante. Una ausencia sensible para los del Clariano no en vano el futbolista de l'Olleria está siendo uno de los líderes del equipo.

Y es que a pesar de un Ontinyent con muchas caras nuevas, el líder y capitán de los blanquinegros recae en uno de los pocos futbolistas renovados de la temporada anterior. «Los equipos sin alma se ven en el terreno de juego y Juanan nos aporta esa alma y la transmite a sus compañeros; entrega en el campo, su lucha por arriba, todo ello lo impregna al resto de jugadores. Por ello, de todas las bajas que tenemos para mañana la más importante, si se confirma, es la de Juanan al igual que la de Keita porque no tenemos efectivos en la parte de arriba», reconoce Vicente Parras.

Una convocatoria con 14 jugadores que podría ser de 15 ya que no se descarta la presencia de Keita Karamokoba a pesar que hoy juega con su país, Guinea Conakry ante Túnez. Para ello, se necesita una carambola aérea, que permita a la pantera guineana estar el domingo en el Martínez Valero. Será complicado, pero se le va a esperar hasta última hora. Tampoco se vestirán de corto los jugadores cedidos por el Elche: Satoca, Leomar y Rubio. La cláusula del miedo aumenta a grado extremo la dificultad de poder competir con garantías ante uno de los equipos más potentes de la categoría. La baja de Alejandro Satoca será suplida por Ivelin Popov, portero del juvenil del Ontinyent CF. Tampoco estará Julen Monreal, sancionado con dos partidos por la expulsión ante el Lleida, otra mengua significativa para la escuadra ontinyentina por el estado de forma del futbolista navarro aunque en esta ubicación, Parras tiene dos opciones, Carrasco o incluso Rober.

No todo son malas noticias para el conjunto textil. Después de casi un mes de baja, vuelve a una citación Raúl González. Aunque partirá desde el banquillo, el ex del Orihuela ya está recuperado de la microrrotura en los isquios. Muchas eventualidades para un Ontinyent que saldrá a competir aunque como reconoce su entrenador, el Elche no es de «nuestra liga. Por ello, aunque salimos siempre a competir, puestos a tener tantas bajas, prefiero que sean ante el Elche que no contra el Olot la próxima jornada», admite el técnico ilicitano.

El choque de mañana será especial para el míster del Ontinyent. Toda una vida dedicada al fútbol ligado al club de las palmeras como el año pasado en 2ª A. Aun así, Vicente Parras quiere centrarse en lo deportivo y dejar a un lado lo emotivo. «He estado muchos años allí y estoy orgulloso y agradecido por ello. Cuando entre al campo supongo que los recuerdos y las emociones aparecerán, pero ahora mismo estoy centrado en el partido y mis preocupaciones son las bajas y la necesidad del equipo», concluye el entrenador del Ontinyent.



Hermanamiento de aficiones

Este encuentro ha sido aprovechado por la Penya la Torreta de Ontinyent para fletar un autobús de aficionados blanquinegros y ver el partido en un campo de primer nivel. Un viaje que servirá para unir sentimientos y por ese motivo a las 17 horas habrá un acto de hermanamiento entre ambas aficiones fuera del estadio.