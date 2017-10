El Olímpic de Xàtiva se enfrenta a su expresidente... en el terreno de juego

El Olímpic juega hoy en la Murta contra el Paterna, un partido que tiene un atractivo especial, ya que los de Xàtiva se enfrentarán al equipo en el que milita el exjugador y expresidente del Olímpic, Kike Alcázar. El expresidente regresará a la Murta, aunque puede ser que Alcázar no juegue, ya que la pasada jornada, en el partido del Paterna ante el Silla, fue baja por lesión. El ahora jugador del Paterna ha asegurado estar en condiciones de jugar hoy.

El Olímpic ha acumulado una nueva jornada sin perder y acumula tres sin encajar un gol, pero sigue sin convencer a muchos y sigue fuera de los puestos de promoción. Está construyendo el equipo desde la defensa. Los tres goles encajados tras siete jornadas son números similares a los de la temporada pasada, de equipo de promoción de ascenso; pero sin embargo, los cuatro goles marcados son muy pocos, de los equipos menos goleadores del grupo. El poco acierto rematador se está convirtiendo en el principal problema para el técnico Jero López, que parece no acertar en la combinación adecuada. El once está claro hasta que se llega al centro del campo con Yeray y Hugo pero, a partir de ahí, todavía no hay una combinación más o menos estable. Con todo, el entrenador insiste en que no le importa ganar los partidos por 1-0, y que es cuestión de acierto porque el equipo está creando ocasiones. López ha destacado que «espero mejorar la faceta ofensiva. Es cuestión de acertar porque las ocasiones ahí están».

El Olímpic afronta un nuevo partido en casa, en este caso ante el Paterna CF. Dado que el próximo miércoles de nuevo se disputará una jornada de liga, el partido se ha adelantado a hoy (20.15 h). La situación de la plantilla no ha cambiado respecto al último partido en Bunyol (0-0) y Duco sigue sin entrar en la convocatoria pues se está recuperando de su lesión de tobillo. Moscardó todavía no ha vuelto a entrenar al diagnosticarle un edema óseo en la rodilla, y se espera que la próxima semana, cumplidas las cuatro de reposo que le ordenaron los servicios médicos, pueda volver a entrenar.



Belda, recuperado del golpe

Al principio de la semana se temía por Belda, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza que le llevó al hospital tras el partido en el Beltrán Báguena, pero el jugador se incorporó a los entrenamientos el miércoles con total normalidad y está a disposición del entrenador, que no da pistas sobre el once o la convocatoria.

El partido cerrará la jornada de hoy, con muchos partidos adelantados, y será dirigido por Jonathan Navarro Paterna. El rival, colista ahora mismo en el grupo VI de la tercera división, tiene el aliciente especial de contar en su plantilla con Kike Alcázar. Jero López ha advertido de la igualdad que hay en el grupo y de la buena plantilla del rival, «es cuestión de empezar muy metidos desde el primer minuto, no darles la oportunidad de crear, de que metan balones entre nuestras líneas, tienen una buena plantilla y está claro que cualquiera puede ganar a cualquiera».