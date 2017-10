El Olímpic visita hoy al Almazora con posibles rotaciones en el once inicial

Nuevo partido de liga para el Olímpic, el segundo que disputará en ocho días. Hoy, a las 20.30 horas, jugará ante el Almazora en el José Manuel Pesudo de la localidad castellonense, un encuentro que dirigirá Rubén García Gallegos. El equipo de Xàtiva afronta el choque sin cambios en la plantilla respecto al partido contra el Paterna (2-0), ya que todavía no se puede contar con Duco y continúan fuera tanto Moscardó como Víctor Banegas. Jero López podrá alinear el mismo equipo aunque ya ha advertido que el calendario puede suponer «rotaciones» para evitar sobreesfuerzos en algunos jugadores, «y es importante que pueda elegir, que estén cada vez en mejor momento de forma».

El entrenador, Jero López, adelantó en la rueda de prensa que se afrontará el partido de hoy «sin relajarse, con humildad, todos en la misma línea». Aunque ante el Paterna el gol tardó en llegar, el técnico insiste en que «hay que tener paciencia, no perder nunca el puesto, tenemos que seguir nuestro guión conscientes de que al final tendremos nuestra ocasión, y eso es lo que pasó. Nuestra prioridad es que todos los jugadores trabajen en una misma dirección y eso es lo que estamos consiguiendo. Tenemos que estar más pendientes de las sensaciones que tenemos dentro del campo». En los últimos partidos el Olímpic, según el técnico, ha llevado la iniciativa «aunque eso no significa tener más ocasiones o mayor profundidad, lo importante es que los jugadores se vayan subiendo al barco. Si piensas, juegas; si no piensas puede ser una locura. El Paterna quería que nos desesperáramos, y para eso toca paciencia y calma. Afrontaremos el partido con ambición y ganas», ha manifestado el técnico.

Respecto al rival, Jero López ha advertido que «si es capaz de ganar en Castalia o empatar con el filial del Levante no es para irse con tonterías, aunque es verdad que lleva una dinámica mala de resultados en las últimas jornadas», añade el entrenador.



Cuatro jornadas sin perder

El equipo llega a este partido acumulando cuatro jornadas sin perder, cuatro partidos en los que no ha encajado gol alguno. Aunque la promoción siga a dos puntos tampoco se puede hablar de una mala temporada pues únicamente ha perdido en ocho jornadas un partido, solo ha encajado tres goles, la diferencia, con los mismos rivales, respecto a la temporada pasada es de dos puntos menos. Cierto es, y es la principal cuestión a mejorar, que solo se han marcado seis goles, pocos, muy pocos, para optar a una promoción de ascenso.