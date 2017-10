Abducidos por un espejismo

Pese a lo que está sucediendo en Catalunya, en la semana que el Rey de España salió del armario para ejercer de portavoz de los Rajoy, los políticos valldalbaidins, como si llueve. Algún comunicado partidista del Bloc y pare usted de contar. A nivel particular, sobre todo de la derecha o extrema derecha, y seguramente debido a lo que algún sociólogo denominaría como efecto colateral, ¿o se trataría del efecto dominó?, los mayoritarios e imparciales medios de comunicación centrados como la España radial en Madrid se han visto jaleadores artículos de opinión, o exhibición de banderas españolas fabricadas quizá en China ( J. J. Millás).

En el día a día, el gobierno municipal de Ontinyent empezaba a congratularse con la finalización de la redacción del Pla Estratègic, dando paso al debate ciudadano. El documento lo pintan con las mejores premoniciones: «establecerá el modelo de desarrollo para la ciudad a medio y largo plazo». Al no ser un trabajo definitivo, cabe confiar en que la presentación del borrador a los diferentes consejos sectoriales sirva para limarlo, enriquecerlo y actualizarlo al máximo. El resultado final deberá ser el óptimo. Eso es lo que se espera del nivel cualificado de los que lo han elaborado. Los cinco ejes estratégicos establecidos no pueden ser más prometedores: «Projecció d'Ontinyent»; «Dinamització industrial i emprenedoria», «Revitalització del patrimoni urbà i cultural», «Ocupació, persones i capital humà», y «Sostenibilitat urbana i entorn natural». Obviamente, después habrá que comprobar cómo se plasma sobre el terreno la letra del plan.



Bocairent apuesta por las ideas. Que estudiantes de arquitectura lancen «ideas para intervenir en el Barri Medieval de Bocairent» es una de esas felices praxis que, tal vez por ser baratas, generalmente los ediles municipales rehuyen aplicar. Y aunque por lo transcendido no supondrá la panacea para dicho barrio, y por ende para el municipio más turístico de la comarca, a la postre sí que puede representar un buen balón de oxigeno rehabilitador. Que una cincuentena de estudiantes del grado de Arquitectura de la Universitat d'Alacant se involucren en la conservación de inmuebles del barrio medieval y de dos calles cabe celebrarlo como una suerte de maná.



Los charcos y las luces de Rodríguez. Al cierre de esta columna, el alcalde ontinyentí, Jorge Rodríguez, aún no había terminado de deshojar la margarita acerca de su candidatura a secretario provincial del PSPV. A Rodríguez, a poco que lo piense y con la pila de trabajo que tiene por delante, para nada le conviene meterse en un charco del que solo puede sacar agravios y desafecciones. Por ello, lo primero que debería suprimir de su agenda son ambigüedades del tipo «no, no lo descarto». Otro cantar fue el acto organizado en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, dentro de la campaña del PSPV #NiMésNiMenys, donde Rodríguez se trajo al conseller Vicent Soler para ahondar en la reclamación de una financiación autonómica justa. Que al desmenuzarla da un reparto por el que Ontinyent tendría 11,4 millones de euros más al año. En la Vall se «pierden» 29 millones. Cuando un gobernante como Rajoy se empeña en sostenerla y no enmendarla ocurren agravios como la infrafinanciación.

El Mon·Doc de Montaverner, que se abrió con la intervención de la periodista Iolanda Ibarra, va a más. El festival de cine documental era clausurado por Rodríguez, que venía de mocar, literalmente, al diputado y alcalde de Requena, Javier Berasaluce (PP), por hacer petulante ostentación de ignorancia respecto al nombre de Ontinyent.