El Bádminton Xàtiva inicia la temporada con 4 podios en el TTR

El Club Bádminton Xàtiva ha comenzado la temporada a lo grande, y en el primer Torneo Territorial de la Comunitat Valenciana, celebrado el pasado sábado en Xàtiva y que abría el calendario de competiciones autonómicas, logró cuatro podios. El torneo, para las categorías sub-11, sub-15, sub-19 y senior, era puntuable para el ranking nacional. Los deportistas del club de Xàtiva destacaron en la categoría senior, pese a que dos de los jugadores no pudieron jugar por lesión. El CB Xàtiva subió a lo alto del podio en el dobles mixto, el dobles masculino y el femenino.

En el dobles mixto, la pareja formada por Mª José Mompó y Julio Martín conseguía la primera posición tras un gran torneo. También primero quedaban el mismo Martín y Vicente Ferrer (del CB San Fernando) en el dobles masculino B1; mientras que Mompó repetía primer puesto en el dobles femenino A1-A2, formando pareja con Leda María Calero, del CB Albacete.

La otra medalla del club setabense fue para los hermanos Marcos y Jesús Cimas, que quedaron subcampeones en el dobles masculino de la categoría sub-11. Los Cimas, en una disputada final a tres sets (12-15, 15-12 y 15-13), caían contra la pareja ibicenca formada también por dos hermano, Julien y Yaiden Gil. En esta misma categoría sub-11 destacó la pareja formada por el setabense Pau Salas y Mateo Fernández, del CB El Campello, que llegaron a las semifinales perdiendo en tres sets contra la pareja que finalmente se alzó con el torneo. En la misma categoría, Marcos Cimas llegó a semifinales en el individual masculino, en el que Pau Salas y Jesús Cimas llegaron a cuartos de final.

En sub-15 debutaba en estas competiciones por el CB Xàtiva Héctor Cimas, quien mostró una buena actitud y del que se espera que los resultados favorables lleguen en poco tiempo. En dobles masculino participó junto a Juan Llobell, del CB Teulada, y el torneo de Xàtiva sirvió a esta nueva pareja deportiva para conocerse y coordinarse en pista de cara a próximos torneos.

Por su parte, Carlos Martínez, que milita en la categoría superveterano plus, al no haber deportistas de su categoría en la Comunitat Valenciana, disputó las pruebas de individual y dobles en categoría C1 -cinco por debajo de la suya- y aprovechó este torneo como preparación para el próximo Campeonato de España, donde competirá con jugadores de su franja de edad. Por último, Vicente Molina participó solo en el individual masculino, ya que no pudo hacerlo en el dobles por la lesión a última hora de su compañero Rubén Bellver.

El TTR disputado en Xàtiva reunió a 141 deportistas de clubes de toda la Comunitat Valenciana, además de deportistas de Toledo, Albacete y las Illes Balears. A la cita asistieron el concejal de Esports de Xàtiva, Pedro Aldavero; el presidente de la Federación de Bádminton de la Comunitat Valenciana, Ferran Feliu; y el vicepresidente del CB Xàtiva, José Vicente Cimas, que participaron en la entrega de medallas.



El CB Xàtiva contra el cáncer

Por otra parte, el Club Bádminton Xàtiva colaborará este domingo en la carrera Xàtiva contra el cáncer. El club aportará voluntarios, como en ediciones anteriores de la prueba, y además, algunos deportistas y socios del CB Xàtiva disputarán la carrera.