El Ontinyent prepara toda la artillería para la primera victoria en el Clariano

Partido vital para el Ontinyent el que disputa esta tarde (18 h.) ante el Olot. Desde hace un par de semanas, el entrenador blanquinegro tiene en su mente este partido por tratarse de un rival directo y porque la ansiedad por no ganar ni marcar en el Clariano puede ser una losa de difícil compañía. «Para nosotros es muy importante, llevamos cuatro partidos en casa sin conseguir ningún gol y, a pesar que la imagen ha sido buena, lo que cuenta es sumar puntos», comenta Vicente Parras. La puesta en escena del Ontinyent no pasa por volverse locos ante la meta catalana sino «saberlo jugar porque ellos nos van a dar la iniciativa y salir a la contra por lo que debemos mostrar un equilibrio y no cometer errores en defensa», advierte el técnico del Ontinyent.

Los jugadores y todo el staff técnico necesitan quitarse el miedo en casa y sacar tres puntos que insuflen optimismo de cara a los próximos choques. «Una victoria nos reforzaría en todos los sentidos, no solo por la moral y por la clasificación sino también porque recompensaría el trabajo hecho hasta ahora en el que hemos recibido muchas felicitaciones pero ningún punto. Aun así, si el resultado no es el esperado, no hay que volverse locos porque queda mucha liga», reconoce Parras.

La buena noticia es que el equipo textil refuerza toda la artillería después de las idas a selecciones, cláusulas del miedo y lesiones. «Al menos podremos completar una convocatoria entera, recuperamos a jugadores importantes y afrontamos el encuentro con más garantías», desvela un Vicente Parras que podrá contar también con Juanan, «aunque llevará un fuerte vendaje en el gemelo por lo que existe un riesgo de recaer de su lesión». Con quien no podrá contar es con Julen por sanción, ni con Josh por lesión.



Malagón se medirá a su exequipo

El rival será el Olot, exequipo de Tito Malagón. El conjunto catalán llega al Clariano con una tarjeta de presentación de equipo rocoso «muy sólido defensivamente que espera su oportunidad a la contra. Lleva cinco semanas sin perder», avisa Parras. Una de las principales armas a la que se encomienda la plantilla ontinyentina es la afición. El club ha diseñado una campaña para atraer simpatizantes para este partido en el que un socio podrá ir acompañado de otra persona que pagará la mitad de precio. No solo es suficiente con la masiva presencia de fans sino que se pide una implicación al máximo durante los 90 minutos. El partido será dirigido por el murciano Jorge Díaz Escudero.