Xàtiva entrega los premios de la muestra de personas con diversidad funcional

La Casa de la Cultura de Xàtiva acoge hasta el lunes próximo una exposición de más de un centenar de pinturas realizadas por personas con diversidad funcional intelectual de distintas comunidades autónomas de España, que participaron en el VIII Certamen Nacional de Pintura organizado por el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS). Esta muestra, formada por una recopilación de los trabajos que se presentaron al concurso, puede visitarse hasta el lunes, día en el que se celebrará la clausura a las 11.30 de la mañana. En este acto se entregarán otros tres premios, resultado de los votos de las personas que han visitado la muestra y que están valorados en 150 euros cada uno. Los premios populares han recaído en las obras Vida, realizada por tres usuarios del Centro Ocupacional La Tramoia; En blanco y negro, de una usuaria de la Fundación Espurna; y Taules i terrats, de una usuaria del C.O. Mare de Déu del Castell.

Recordar que la pintura ganadora del certamen fue Els amants, obra de Vicent Valls del C.O. Mare de Déu del Castell de Cullera; a la que siguió en segundo lugar E l grito, de Noelia García del C.O. Altabix de Elche, y El bosque encantado, de Rosa Mª Fernández de la Vall d'Uixó, que fue la tercera. Los trabajos La casa super guay de Lourdes López, de la Residencia Caixa Ontinyent de Xàt, va, y S ant Jordi llibre i rosa de Pau Buforn, del C.O. la Costera de Xàtiva, recibieron sendas menciones de honor.

El Certamen Nacional de Pintura del IVASS tiene por objeto visibilizar a través del arte las capacidades y la creatividad de las personas con diversidad funcional intelectual, así como promover su participación social y cultural. Es visitable hasta el próximo lunes.