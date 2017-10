Los sindicatos plantan al consistorio de Xàtiva en mitad de la mesa de negociación

Los representantes de los 4 sindicatos de personal que integran la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Xàtiva plantaron ayer al equipo de gobierno en la sesión que abordaba la aprobación del presupuesto y la plantilla de personal de 2018. La regidora de Recursos Humanos, Empar Penadés, había delegado por escrito la presidencia de la mesa en el edil de Hacienda, Ignacio Reig, debido a una circunstancia personal de fuerza mayor. Tras conocer esta decisión a primera hora de la tarde del martes, SPPLB pidió el aplazamiento de la convocatoria, medida secundada por USO.

Reig, sin embargo, no vio motivos justificados para la suspensión, con lo que la mesa se inició ayer con total normalidad a primera hora de la mañana, con la presencia de miembros de los diferentes sindicatos. Cuando se abordaba el cuarto y último punto del orden del día, sin embargo, un agente de la Policía Local del SPPLB se personó en la sesión y pidió un receso para hablar con el resto de representantes a parte. Finalmente, todos decidieron levantarse de la mesa, dejando solos a los tres regidores asistentes del equipo de gobierno (uno de cada partido), que aprobaron por unanimidad la plantilla del personal de 2018. El punto no debía suscitar controversia, puesto que la única modificación contemplada es la amortizacion de una plaza de profesor laboral fijo del conservatorio por jubilación de su titular.

José Luis Morales, presidente de la junta de personal, atribuye la decisión de abandonar la mesa al «cambio de última hora» por el que se delegó la presidencia y al escaso margen de maniobra. «Si vamos a tratar asuntos de temática laboral, no tiene sentido que la regidora del área no esté presente. Para hacer preguntas a alguien que no no iba a poder responder, lo mejor era aplazar la sesión», opina el también delegado del SPPLB. Reig, en cambio, subraya que, antes de marcharse en el último punto, el resto de propuestas se aprobaron en un clima de normalidad y sin votos en contra de los sindicatos, incluido el presupuesto -que se incrementa sensiblemente en 2018- y la modificación de la plantila de personal y de la Relación de Puestos de Trabajo, cuya aprobación se aplazó en la anterior Mesa a petición de los representantes de los trabajadores.



Miembros de todos los partidos

La edil de Personal, Empar Penadés sostiene que, a pesar de su indisposición para asistir, la convocatoria podía celebrarse sin problemas porque había miembros de todos los partidos políticos perfectamente conocedoras de la situación. El desencuentro se produce dos semanas después de que el equipo de gobierno lograra el espaldarazo casi unánime de los sindicatos (solo USO se abstuvo) en la anterior Mesa para iniciar la regularización de 57 puestos ocupados por interinos mediante oposiciones. Hace un año, los sindicatos rechazaron en bloque las cuentas del ejecutivo en un clima de malestar que parecía haberse reconducido.