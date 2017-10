Aliaga retorna con una novela sobre la memoria familiar y sus heridas

Antonio Aliaga Pérez, tío del escritor setabense Xavier Aliaga, fue una de tantas personas anónimas que tuvo que exiliarse de España durante la posguerra, a finales de la década de los cuarenta, por sus ideas políticas. Dejó mujer y dos hijas en Carcaixent. Y ya en Francia, se enroló en la Legión Extranjera, en pleno conflicto colonial con Indochina. Creó una nueva familia en el país galo y jamás pudo volver, circunstancia que generó una herida familiar los efectos de la cual perduran todavía hoy. Éste es, a grandes rasgos, el hilo conductor de Les quatre vides de l'oncle Antoine, el retorno de Aliaga a la narrativa, una novela que le valió el prestigioso premio Pin i Soler de Tarragona y que se presenta hoy en Xàtiva. La periodista Laura Martínez será la encargada de articular el acto a través de un diálogo con el escritor.

«Se trata de un viejo proyecto familiar, el de escribir un libro sobre mi tío, impulsado sobre todo por mi padre, Pere Aliaga, y por un primo que, como yo, estaba fascinado por la figura del familiar que había estado en la Legión Extranjera y que había luchado con un cuerpo mítico», explica el autor. «Pero no era un proyecto fácil: algunas de las personas que conocían mejor la historia, como mi tía Pilar, la matriarca de la familia, habían muerto. Había muchos huecos e incoherencias en la historia que conocíamos. Ante eso, había dos opciones: hacer una novela amable y mitificadora llenando los vacíos a base de imaginación, o emprender una investigación compleja, que obligaba a escarbar en archivos y viajar a Francia. Para conocer los detalles y tratar de encontrar a la familia francesa, con la que se habían roto los vínculos», abunda.

Aliaga eligió la segunda opción. Y fruto de este enfoque resulta una novela no convencional, con el escritor y su entorno como uno de los personajes. Porque la investigación y las consecuencias que provoca se integra también dentro de un libro con forma de novela pero que también es una especie de biografía, un dietario sobre la búsqueda y una reflexión sobre el proceso de creación. «En el libro se cruza el relato sobre la vida de Antonio con los interrogantes que me provocaba el libro, la manera de contar la historia, el tono, las lecturas que hice para encontrar la forma de hacerlo? Y también las sensaciones personales, porque la gestación coincide con un momento convulso a diferentes niveles. Tanto es así que, al final, decidí usar un narrador en segunda persona que me permitiera salirme un poco de la historia. Fue un hallazgo un poco casual, pero creo que le da un tono diferente a la novela», argumenta.

El escritor, nacido en Madrid en 1970 pero vecino de Xàtiva desde 1978, confiesa que el proceso, que comenzó en 2011 y acabó antes del verano pasado, «fue duro e intenso. Le debía a mi padre „explica„ contar esta historia, pero no quería despachar esta libro de cualquier manera. Al final, el premio y las críticas que está recibiendo me llevan a pensar que la decisión fue la correcta, que los caminos difíciles son casi siempre los más fructíferos».

Con Les quatre vides de l'oncle Antoine, Aliaga alimenta una carrera literaria ya considerable, con títulos como Vides desafinades (premio Joanot Martorell y Premio de la Crítica), seguramente su novela más sólida y elogiada hasta ahora, o El meu nom no és Irina (Premio Samaruc y Premio de la Crítica), un libro juvenil con «vocación de transversalidad», que lleva despachadas cuatro ediciones. Su anterior novela fue Dos metres quadrats de sang jove, de 2014, una de sus habituales incursiones en la narrativa negra. La nueva novela ya ha sido presentada en Barcelona, durante la Setmana del Llibre en Català, y en Albaida, uno de los epicentros de la historia. El próximo jueves será presentada en Ontinyent, en el restaurante Punt Gomis, a cargo del periodista Santiago Sanchis. El autor presentó días atrás en la capital de la Vall la antología Fuster per a ociosos, publicada el pasado mes de abril.