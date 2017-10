Dudas económicas

Vaya semanita! De nuevo el Olímpic no hizo un buen partido ante el Crevillent y no pudo sumar los tres puntos, desaprovechando la ocasión se meterse en puestos de promoción. En esta ocasión se puede decir que «regalamos» dos goles. Afortunadamente, pese a estar de nuevo «descoordinados» en ataque, se marcaron otros dos goles y se salvó un punto. El público asistente agradeció a los jugadores su empeño en ganar el partido y su esfuerzo.

Y el lunes llegaron las dudas sobre la situación económica del club. Se ha retrasado el pago de las nóminas de septiembre y ha habido descoordinación con el colegio de árbitros en el pago de algunos partidos de la Academia. El setabense Berna Ballester ha reconocido dicho retraso, pero también el compromiso del club de abonarlas esta semana, compromiso que se está cumpliendo. Lo de los árbitros, falta de comunicación y también en vías de solución según el club. En principio, con las lógicas dificultades, las cosas van por su camino.

Pero todos somos conscientes de que la temporada va a ser complicada, por la falta de ingresos de patrocinados o patrocinadores, por tener que cumplir con requerimientos que afectan a la llegada de subvenciones, y por los gastos generados, y porque me temo que todavía estamos de pretemporada.

Y digo esto porque tanto la sensación de que hacen falta más manos, que tienen que ser más los que ayuden o colaboren con el club, que hay detalles, que no tienen, es verdad, demasiada importancia pero que hay que cuidar y eso significa trabajo, y unos pocos no pueden cargar con todo. Que de nuevo «nos ha pillado el toro» con la Academia. Desde el club, insisto, lanzan un mensaje de tranquilidad y confianza. Pues con ello me quedo. Ahora, ¡a ganar en Villarreal!