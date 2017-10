Benigànim y Atzeneta se citan en el Municipal en el derbi comarcal más esperado en Preferente

La octava jornada en el grupo III de la Regional Preferente regala el gran derbi comarcal de la Vall d'Albaida. Mañana domingo a partir de las 17 horas el Municipal acogerá uno de los encuentros más esperados por las dos aficiones: Benigànim-Atzeneta llega con un equipo ganxut lanzado y líder, con una racha de cuatro victorias consecutivas frente a un Atzeneta que a pesar de las adversidades está cosechando muy buenos resultados contra sus rivales directos.

«Los derbis generan buenos ambientes. El de esta jornada además enfrenta a dos equipos bien clasificados por lo que hay muchos alicientes para ver una buena tarde de fútbol», comenta Roberto Granero. En la misma sintonía está el técnico local quien cree que este choque «es más bonito para el aficionado pero los jugadores también perciben la emoción de un encuentro en el que nos enfrentamos a una población que ha crecido mucho alrededor del fútbol», dice Juanjo Antolí, técnico del Benigànim.

Los dos entrenadores han elogiado a sus respectivos rivales aunque confían mucho en sus propios jugadores para sacar los tres puntos. «Hay que tener muy en cuenta al Atzeneta, nos enfrentamos al campeón de la fase regular de la temporada pasada, con grandes jugadores que nos van a poner el partido muy complicado», espera Antolí. Por su parte, Roberto Granero define a su oponente como «un equipo con mucha experiencia, calidad y oficio, con jugadores muy importantes y esperamos sacar un buen resultado en un campo difícil, el del mejor equipo del grupo en estos momentos». El técnico de Chella no oculta su ilusión y deseo de asaltar el Municipal, lo que significaría un golpe encima de la mesa. «Para los jugadores y técnicos es muy especial y ganarlo sería muy bonito».

El equipo de la Beata Inés ha estrenado liderato después del triunfo en l'Alcúdia y de la derrota del Alginet en Xàbia. Los rojiblancos van a ser un acicate para sus rivales, que querrán superar al líder cada jornada. «Quien no quiera presión que no juegue. A mi no me importa ser líder. Ahora bien, jugar contra el líder es significativo. Añadiría que enfrentarse al Benigànim siempre ha sido especial, no solo de este año», concluye el técnico de Bocairent, quien espera que su aficionado esté «al lado del equipo como siempre hacen». El partido arrancará el domingo a las 17 horas y será dirigido por Ramón Sancho Frigols.



Incorporaciones en el Canals

El Canals recibe mañana a las 17:30 horas al CD Contestano, con la incorporación oficial del nuevo entrenador, Antonio Verzosa, y de los fichajes del medio punta Marcelo y del central Leonardo Maxi. Será baja Juanjo, por lesión. El duelo entre dos rivales de la zona baja se antoja intenso por la lucha por la permanencia. El Canals es colista sin ningún punto y los de Cocentaina, que habían iniciado bien la liga han caído a la zona baja después de tres derrotas consecutivas. El Canals confía en el apoyo de la afición en el Quatre Camins para conseguir la primera victoria de esta liga.