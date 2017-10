La gestora de la residencia de Vallada agota la concesión manteniendo los impagos al personal

La empresa zaragozana Gabinete Técnico y Social, SL apura sus últimos compases al frente de la residencia de mayores José Penadés de Vallada persistiendo en los sistemáticos retrasos en el pago de las nóminas a los trabajadores, una tónica habitual de los últimos años. La concesión está en vías de adjudicarse a otras sociedad de manera inminente, una vez agotado el contrato vigente desde 2001.

Mientras tanto, un grupo de empleados ha querido hacer pública su «indignación» y denunciar la «angustiosa situación» que se respira de nuevo entre la plantilla, que solo ha cobrado la mitad de las nóminas de agosto y septiembre. Fuentes del personal expresan a Levante-EMV el temor de que la mercantil tampoco abone la mensualidad de octubre, puesto que no es la primera vez que los incumplimientos se suceden durante 90 días consecutivos. Diversos afectados se han puesto en manos de sindicatos y abogados.

«Los ánimos de los trabajadores están por los suelos: habiendo cumplido con sus obligaciones, no pueden cubrir los gastos de la vida diaria», observan las mismas fuentes, que inciden en los bajos sueldos que se perciben en la residencia y centro de día. A diferencia de lo que ocurría durante la pasada legislatura, los impagos no son culpa de la administración autonómica. La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, confirma a este diario que la conselleria está al día con el pago de la subvención que financia el servicio, transferida a través del ayuntamiento, como propietario de la concesión. Tortosa subraya que el consistorio aceptó la demanda de la empresa de cambiar el sistema de facturación con tal de que «tuviera la liquidez que dice no tener». Pese a la «lucha continua» que mantiene la corporación para que la firma pague a los empleados, sin embargo, la alcaldesa lamenta que ésta «hace lo que le da la gana».

Desde la gerencia de Gabinete Técnico expresan su «disgusto» por «no poder atender las cosas como Dios manda». Luis Marín afirma estar «trabajando de manera inequívoca» para solucionar los atrasos «cuanto antes» y defiende que, en agosto y septiembre, se recortó a la mitad la nómina «para que cobrara la máxima cantidad posible de gente». Marín garantiza que la mercantil «actúa de buena fé» y, como prueba, señala que la comunicación con trabajadores y sindicatos «es diaria» a través de diferentes vías. «Tenemos toda la voluntad de arreglarlo: hacemos todo lo que podemos, pero las circunstancias de las empresas son a veces difíciles», alega.



Cambio inminente en la concesión

Los empleados, en cambio, no entienden porqué la firma les deja «colgados» y «desamparados» si cobra religiosamente las subvenciones de la conselleria y las tarifas de los residentes por cada plaza privada, que cuesta 1.500 euros. «Somos nosotros los que día a día con cariño y tesón les sacamos el trabajo adelante, porque los residentes no tienen ninguna culpa de su mala gestión», proclaman. La residencia dispone de 68 plazas, de las cuales 60 están concertadas con la Conselleria de Bienestar mediante una subvención de 1 millón de euros en 2017. El centro de día para personas dependientes tiene cabida para 20 usuarios.

La alcaldesa de Vallada confía en que, en cuestión de semanas, la nueva concesión promovida por el ayuntamiento se adjudique a otra empresa y la problemática con la plantilla se subsane cuanto antes. La mesa de contratación reunida el 18 de octubre otorgó a la oferta de Gesmed, SL la mejor puntuación entre las 4 aspirantes del concurso público. El consistorio está a la espera de que la mercantil presente la documentación requerida y constituya el aval económico para elevar al pleno la formalización del nuevo contrato.