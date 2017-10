Ferri reclama en Xàtiva una financiación justa

La sede de la asociación de vecinos del Barri Nord Oest de Xàtiva (Abú Masaifa, 9) recibe este viernes a las 20 horas al síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, quien impartirá la charla Fins ací arriba la paciència dels valencians/es: Finançament just per a viure millor. Esta charla se inscribe dentro de la campaña Tracte Just en la Costera, que ya lleva recogidas cientos de firmas pidiendo que se reforme el sistema.