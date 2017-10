Aesta ciudad le faltaba un elemento esencial, con mala fama, pero propio de una ciudad gobernada por un gobierno progresista empeñado en dar solución a los problemas de la ciudadanía. Una actuación que, en épocas felizmente superadas, proliferaba indebidamente porque no respondía a necesidades ni a hechos reales y aparentaba ser el principio de algo, aunque en realidad era un fin en sí misma. Un evento del que se abusó tanto que acabó perdiendo su significado originario convirtiéndose en una farsa que a nadie inspiraba confianza y sólo satisfacía a los de la foto. Porque en eso se quedó: en un posado fotográfico de consumo inmediato y posterior muestra inequívoca de la ineptitud y desidia de algunos gobiernos.

Eran las inauguraciones, esos actos protocolarios y rimbombantes donde acuden los poderosos y quienes no lo son pero necesitan salir en la foto. Donde se reúne gente mudada y elegante, sonriendo satisfecha en un acto donde se utilizan de forma inusual cintas y tijeras y se descubren placas incrustadas en el cemento que se destapan en olor de multitudes, entre flashes y alcachofas mediáticas imprescindibles para contar el esfuerzo realizado y el fruto cosechado. Inauguraciones de piscinas, de polideportivos, de centros educativos o de instalaciones de uso social... De eso, aquí no ha habido. O ha habido poco. Lógico cuando los dos primeros años de legislatura, se han tenido que dedicar a poner orden en las cuentas, a explorar los agujeros negros en materia de finanzas e intentar taparlos para recuperar la salud financiera de un Ayuntamiento de Xàtiva que vivía literalmente de prestado y sin ninguna intención de devolver sus deudas. Ahora, el enfermo está medio curado. Debe estarlo cuando sus nuevos gestores, que ya no son tan nuevos, están pensando en abrir la mano y gastar con algo de alegría, aunque es de esperar que con mucho control. Porque lo uno no está reñido con lo otro. Por eso se anuncian obras de calado como la cubierta de la piscina, un anhelo permanente y un agravio comparativo con otras poblaciones, aunque también una enorme inversión que exigirá un gasto considerable. O se trabaja con empeño en hacer realidad el Centro Cultural de Sant Pere, cumpliendo el mandato de los presupuestos participativos en cuya encuesta este proyecto quedó en segundo lugar. O se construyen rotondas o pasos elevados que mejorarán la seguridad vial. O se anuncia la mejora la iluminación, verdadera carencia de la ciudad.

Lo cierto es que existen dos categorías evidentes en la acción municipal. Lo que permanece y lo que es efímero; lo que es fruto del momento y de los protagonistas y lo que quedará, como las pirámides, o por lo menos tardará en desaparecer. Y a estas alturas del mandato electoral, es lógico que intenten buscar la permanencia quienes no se descuidan ante el calendario. Podría parecer que hay competencias que tienen ventaja sobre otras en lo que se refiere a la posibilidad de obtener resultados de duración indefinida. Pero no es así, considerando que los Planes eficaces que queden suscritos, los acuerdos financieros a largo plazo, las inercias participativas, las programaciones de calidad o el desarrollo de las políticas sociales serán añorados si el que venga después prescinde de ellos.

Así que vendría bien una tanda de inauguraciones. No de primeras piedras que se quedan solas en el solar. Ni, por supuesto, de proyectos megalómanos a mayor gloria y lucimiento del inaugurador de turno. Pero sí de las que muestren algunos de esos recursos y mejoras reales, inteligentes y necesarias que son el currículum y la herencia de quien entendió el poder como servicio y lo demostró con hechos.