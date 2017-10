Xàtiva recauda más del triple que en 2016 con la nueva concesión de la ORA

La nueva concesionaria del servicio de aparcamiento regulado en la vía pública (ORA) de Xàtiva, Dornier, SA, ha disparado un 222% los ingresos liquidados por el ayuntamiento en los primeros ocho meses del año. Pese a mantener intacto el precio de los tiques y al recorte del 30% en el número de plazas residenciales, a 1 de septiembre de 2017 las arcas municipales computaban 315.132 euros en derechos reconocidos derivados de la zona azul, más del triple de lo recaudado en todo 2016, cuando se contabilizaron 97.600 euros. Una vez acabe el año, ese importe rondará los 400.000 euros.

La empresa concesionaria no paga un canon específico por explotar el servicio, sino que está obligada a abonar al consistorio 46 céntimos de cada euro recogido. El resto son sus beneficios. Así, los ingresos totales de la ORA superarían este año los 860.000 euros. Con el nuevo contrato, el volumen y el importe de las sanciones se ha multiplicado en grado superlativo, lo que ha despertado no pocas quejas. Dornier también ha tenido que desplegar inversiones para informatizar los parquímetros y acondicionar un nuevo aparcamiento en la calle de la Reina.

El regidor de Movilidad, Miquel Lorente, atribuye en gran medida el drástico incremento de la recaudación a la «dejadez» de la anterior concesionaria, Cospark, desde que su contrato expiró, en noviembre de 2015. Puesto que no se adjudicó de nuevo hasta un año después, la persecución de las infracciones cayó más de un 40% „con 8 multas en los últimos 3 meses de 2016„ y la cifra de usuarios que no colocaban el tique en sus vehículos creció al 48%. Ahora, en cambio, este porcentaje ronda el 4% y la tasa de ocupación de la zona azul ha retrocedido del 88% al 57% en arterias comerciales antes colapsadas de coches, con lo que, según incide el edil, se cumple el principal objetivo. «Somos conscientes de que no es algo popular, pero se trataba de una necesidad. Hemos conseguido aumentar el índice de rotación y ahora hay mucho más sitio para aparcar», agrega Lorente, que niega que el equipo de gobierno tenga «afán recaudatorio», como le reprocha la oposición. El concejal pone en valor el cumplimiento de la ordenanza, la reducción de plazas residenciales y la mayor flexibilidad del servicio.

De manera complementaria, se ha implantado de la primera hora gratuita de aparcamiento en los parkings de Xàtiva para descongestionar la vía pública. Desde ayer, los usuarios del subterráneo de la Bassa se benefician de esta medida, independientemente de si exceden los 60 minutos. La ORA es la concesión municipal que más beneficios reporta al ayuntamiento y una de sus principales fuentes de ingresos. En 2018, compensará la bajada del IBI. En los primeros 8 meses de 2017, además, se recaudó un 18% más de lo previsto en multas de circulación y por mal estacionamiento: 322.886 euros.