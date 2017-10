Todo controlado

Todo está controlado. Ese es el mensaje que se ha lanzado desde el Olímpic tras unas semanas donde se ha hablado mucho de la situación económica del club. Problemas, sí; retrasos, también. ¿Se cumplirá con el pago de las nóminas en los primeros días del mes siguiente? Casi seguro que no. ¿Peligra el club? No. O al menos eso dicen. Desde el club se ha asegurado que se cumplirá con el presupuesto aprobado en asamblea, que se cumplirá con los pagos tal como vayan llegando los ingresos previstos, que los jugadores son sabedores de las condiciones. La situación económica del club es solvente, afirman, pues se ha cobrado la subvención prevista desde el Ayuntamiento y eso significa que no adeuda a Seguridad Social, Hacienda y otros organismos públicos. O sea: más tranquilidad y menos mensajes negativos.

Agradezco que el club haya informado de su situación económica. Uno puede o no creérselo todo. Los números son muy sufridos. Uno puede o no creer en intereses de unos y otros; unos por continuar, otros para que no continúen. Uno puede creer que hay incluso conspiraciones en la sombra, intereses ocultos en las críticas.

Nunca he conocido, de verdad, las cuentas del Olímpic, y no creo que las vaya a conocer ahora. No me preocupa. Saben lo que creo: que si el equipo suma los nueve puntos en juego en las tres próximas jornadas seremos el mejor equipo de la tercera; y que si sumamos uno o dos puntos de los próximos nueve pediremos la dimisión de hasta el que vende las pipas en el bar. El fútbol es así, y así seguirá siendo: la pelotita manda. Lo demás, salvo honrosas excepciones: impresiones, elucubraciones, valoraciones, comentarios? lícitos, pero que no saltan al terreno de juego.