«Acribillado» a perdigones cerca de la Llosa de Ranes

El primer incidente en la montaña entre ciclistas y cazadores ocurría el pasado fin de semana en la Llosa de Ranes, donde un corredor que circulaba con la bicicleta por el entorno de la zona del repetidor „donde se encuentran las antenas de telecomunicaciones„ en la localidad de la Costera, sufrió el impacto de un tiro de escopeta de cartuchos, que le provocaron multiples perdigonazos en el cuerpo. Al parecer, el cazador que se encontraba en un coto, disparó a un animal, pero el impacto de los perdigones alcanzó al ciclista que transitaba en ese momento por el camino. El cazador acudió a auxiliar al ciclista, que fue trasladado al hospital, aunque al parecer se trató de heridas leves y pudo abandonar ese mismo día el centro sanitario.



Cazadores lamentan el suceso

Los ciclistas exponen que los peligros de transitar por determinadas zonas de la montaña y durante los fines de semana son palpables durante estos meses en que la apertura de la veda comporta mayores batidas de caza, por lo que tratan de evitar ciertas zonas para no sufrir estos accidentes. Un suceso que desde las sociedades de cazadores han lamentado y remarcan que fue un accidente «puntual, que no tendría que pasar, pero que es un hecho fortuito y puntual». Estas sociedades han expresado que hay cierto «malestar» entre los aficionados a la caza porque las acusaciones recaen sobre ellos, pero «nosotros pagamos elevadas cuotas de dinero por cuidar la montaña, mientras que ciclistas y senderistas no pagan nada». Unos y otros, cazadores y ciclistas, abogan por compartir las sierras y los montes, sin perjuicios para nadie.