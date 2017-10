El Olímpic inicia ante el CD Roda una semana con tres compromisos de liga

El Olímpic afronta de nuevo tres partidos en ocho días, dos de ellos en la Murta. El primero se jugará hoy ante el CD Roda, equipo que pertenece a la estructura del Villarreal CF. El encuentro se iniciará a las 20 horas y será dirigido por Jonatan Bernabeu Peña. El entrenador setabense, Jero López, ha advertido de la peligrosidad del rival, «es un rival considerable, con buenos jugadores, que forma parte de la estructura del Villarreal CF, que ha conseguido buenos resultados ante equipos destacados y que tiene muchas alternativas. Han conseguido tener jugadores de categorías inferiores que se han formado al Villarreal. Nos va a exigir un buen nivel individual». Se ha advertido de la peligrosidad de un rival que fue capaz de empatar ante el Eldense (0-0), ante el Castellón (1-1) y de ganar el Torre Levante (2-1).

No hay novedades en la plantilla del Olímpic respecto al encuentro contra el Villarreal C. De nuevo Juanjo ha participado en una nueva jornada de entrenamiento de la Selección Valenciana Amateur Valenciana. Víctor Banegas está en la última fase de su recuperación aunque todavía no está en condiciones de ser convocado, mientras que Pepín está a una tarjeta de la sanción por acumulación. De nuevo se espera ver qué pareja de atacantes elige el técnico. López reconoce que tras perder dos puntos en Villarreal en la última jugada del partido hay cierta «rabia interna que vamos a intentar canalizarla para estar bien en el partido». Ha asegurado que «sumar en casa del Villarreal siempre es muy meritorio. El equipo hizo un esfuerzo muy importante en el que supo sufrir y sacrificarse».



López valora el rendimiento

El entrenador sigue defendiendo el rendimiento del equipo pues «siempre tenemos la intención de hacer un partido completo. Lo que tiene que valorar el aficionado es que el equipo siempre lo da todo y siempre juegan a tope, y que hemos tenido un inicio complicado y el equipo siempre ha ido sumando, somos quintos, estamos en un posición privilegiada y en buena progresión».

La situación económica del club, según ha informado el vicepresidente, Manolo García, está «controlada», y se va a cumplir a rajatabla el presupuesto aprobado en asamblea. El dirigente reconoce que puede haber cierto retraso en algún cobro, lo que puede retrasar algún pago, situación que ya ha sido explicada a jugadores y cuerpo técnico. El club de Xàtiva ha negado cualquier problema con el pago de los arbitrajes del Olímpic B y se ha regularizado el asunto de las fichas de algún equipo de su Academia que tuvo que aplazar un partido por no estar aún tramitadas. El club ha puesto a la venta esta semana la Lotería de Navidad, en papeletas y décimos, lo que supondrá un nuevo ingreso para las arcas del club.

Tras los partidos ante Roda y Rayo Ibense, el equipo afrontará un tramo de liga en el que se enfrentará a rivales directos: Eldense, Castellón, At.Levante y Torre Levante. El cuerpo técnico y la plantilla esperan repetir los números de la última vez que se jugaron tres partidos en ocho días: siete puntos de los nueve en juego. De los resultados de estos partidos dependerá, seguramente, el objetivo de la temporada. Desde el club se ha ratificado que se quiere jugar de nuevo la promoción de ascenso a la segunda B.