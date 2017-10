Un Olímpic con poco peligro vence al CD Roda por la mínima

El Olímpic sumó este domingo una nueva victoria, de nuevo por un marcador ajustado, y otra vez „es la segunda hasta el momento„ con un gol marcado en propia puerta. La victoria ante el Roda (1-0) afianza al equipo, aunque todavía no está entre los cuatro primeros (es quinto), aunque le permite coger cierta ventaja respecto a rivales directos como el Castellón, Alzira o Torre Levante. En esta ocasión, al contrario que ante el Villarreal C donde le empataron en el último minuto, el equipo supo gestionar los minutos finales y el Roda no creó ninguna oportunidad de gol. El partido permitió que Pepín forzara la quinta amarilla al retrasar el saque de una falta y así cumplir el partido de sanción ante el Rayo Ibense mañana (16.30 horas).

Ante el Roda, de nuevo pocas ocasiones de gol y la más clara fue para Javi Boix poco antes del descanso. En la segunda estuvo mejor el equipo setabense y el Roda no le creó problemas a Paco. Tuvo que ser con un gol en propia puerta, en el minuto 70, al intentar despejar Esau un centro chut de Escobar, cuando se rompiera el empate inicial. El gol aceleró el partido y se llegó más a ambas áreas, sobre todo en la del Roda. Con los castellonenses buscando el empate los de Xàtiva tuvieron varias oportunidades al contragolpe que no supieron culminar.

El técnico visitante, De la Sagra, aseguró en la sala de prensa de la Murta que no reconoció a su equipo, «no hemos estado cómodos en algunas fases, no he visto disfrutar a mis jugadores. En la primera parte tal vez hemos tenido más posesión pero no hemos podido ni siquiera acercarnos a posiciones de centro, ni siquiera sé cómo para el portero contrario. No nos marcan si no centran, aunque si ellos no marcan tampoco nos lo tenemos que marcar nosotros». El Roda venía de haber empatado ante buenos equipos como el Eldense o el Castellón. Fue un aliente volver a ver en la Murta a Ramón Pallarés, uno de los laterales que más partidos han defendido la camiseta del Olímpic, o a quien fuera internacional Xisco Nadal.

El entrenador local, Jero López, aseguró en la sala de prensa que al equipo le costó meterse en el partido, «hemos ido de menos a más. En la primera parte han tenido más el balón, han tenido superioridad incluso en el centro del campo». Con todo se sumaron tres puntos más por lo que se mostró «contento con el resultado y porque hemos sabido jugar con ventaja en el marcador. En los dos equipos han tenido dificultades los delanteros ante el sistema defensivo del rival». Explicó que la quinta amarilla a Pepín «le viene bien para descansar tras una pretemporada muy dura para él». Para López, la victoria le ha permitido al grupo «quitarnos esa rabia interna que teníamos tras el partido de Villarreal».

El encuentro estuvo muy cerca de retrasar su inicio ante un incidente del árbitro, Bernabéu Peña, con su vehículo. El trío arbitral llegó finalmente a las 19.30 horas y se pudo iniciar el encuentro a la hora prevista. Un total de 400 espectadores presenciaron el encuentro en la Murta.