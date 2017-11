El Ontinyent acude a Zaragoza para jugar contra el colista, con humildad y ambición

Jornada intersemanal en la 2ª B y que lleva al Ontinyent a tierras aragonesas para enfrentarse hoy a las 12 horas al filial del Real Zaragoza. Un escenario de grato recuerdo para la historia reciente del Ontinyent porque a orillas del Ebro se coció el ascenso ontinyentí a la 2ª B de la mano de Toni Aparicio. Recuerdos de la gran historia del club valenciano que no servirán para ganar el partido de esta mañana, ante el colista del grupo. La mejor receta es vivir el presente y afrontar el choque con una dualidad garantía de éxito: humildad y ambición. «Vamos a Zaragoza con el respeto que se merece el Deportivo Aragón al cual no le están acompañando los resultados pero es un equipo con jugadores de calidad. Si no afrontamos el partido con la humildad suficiente, igual nos llevamos un disgusto. Está claro que somos ambiciosos y vamos a Zaragoza a por los tres puntos», comenta Vicente Parras.



Cartagena B, rival en Copa