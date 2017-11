El Olímpic femenino encaja otra derrota y sigue colista sin puntos

Nueva derrota del Olímpic femenino, que la pasada jornada caía en la Murta por 1-5 ante el València Féminas y sigue colista de la liga autonómica, sin ningún punto. El equipo de Xàtiva se presentó solo con las once jugadoras titulares, sin banquillo. Las visitantes se avanzaban en el marcador y, aunque el Olímpic empataba por medio de Andrea Tormo, las valencianas acababan goleando a las setabenses. En el grupo IV de la 2ª Regional femenina, el equipo de la Font de la Figuera vencía 2-0 al Benifaió, con goles de Ana Alcaraz y Cristina Salmerón. También ganaba el At. Vallada, 4-2 ante el Alcoyano, en un partido en el que las de Alcoi se ponían por delante 0-2, pero las de la Costera daban la vuelta al marcador con tantos de Sandra, Mar, Cintia y Celia. El Llosa empataba a dos ante el Real de Gandia, con dos goles de Elisa para las locales. El Ontinyent caía 1-2 ante el At. Muro.