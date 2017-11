Andrea y Nerea relevan a Carla y Teresa

Es viernes a las dos y media de la tarde en la Albereda y las falleras mayores de Xàtiva, reunidas a petición de Levante-EMV para una sesión fotográfica, afrontan un fin de semana muy distinto según se llamen Andrea y Nerea o Carla y Teresa. Las dos primeras ya cuentan las horas para que mañana domingo (Auditori de Sant Agustí, a las 18 horas) el Nomenament las convierta oficialmente en las falleras mayores de Xàtiva. Hasta que eso ocurra, y por espacio casi de 24 horas, la ciudad estará sin falleras mayores. ¿Por qué? Porque las predecesoras, Carla Sanchis Boixader y Teresa Aparicio Baldrés, habrán vivido hoy (Gran Teatre, a las 20 h) el Comiat; el acto de despedida definitivo a su reinado.

Carla decía ayer que afronta el Comiat «con una mezcla de sentimientos», aunque es lógico que prevalezca un poco, no demasiado, «la tristeza». Se acaba su reinado, sí. Pero ha sido intenso y emotivo. La fallera mayor saliente explica que de todo lo experimentado este año le ha llamado la atención poder comprobar cómo algunos actos falleros son diferentes en otras localidades, las que ella ha visitado como embajadora de la fiesta setabense. También se ve satisfecha y contenta a Teresa, la fallera mayor infantil. Confiesa que lo ha pasado muy bien y a la pregunta de quién manda más si la fallera mayor o la infantil, contesta con rapidez: «las dos».

Con un gran historial fallero a cuestas en sus respectivas comisiones, Carla y Teresa ponen el broche hoy a un reinado vivido intensamente hasta el pasado mes de marzo y, ya después, de una manera más sosegada puesto que una vez se hizo público el nombre de las sucesoras (en este caso, el 2 de agosto pasado) a ambas les quedaban actos como la presentación en público de las entrantes en los jardines del Palasiet, los actos de la Fira, el Mig Any Faller o las cabalgatas Del Ninot. Arroparán su Comiat de esta noche las falleras mayores de las comisiones de la ciudad que han compartido con ellas este ejercicio, así como sus respectivas damas de honor: Carla, Alejandra, Maria y Marta en el caso de Teresa; y Patri, Arantxa, Àngela y Carmen en el de Carla, como fallera mayor.

No menos historial acarrean Andrea Torres Martínez y Nerea Serrano Ramírez. Nacidas en Xàtiva en 1990 y 2005, la fallera mayor de Xàtiva y la infantil proceden de las comisiones de Espanyoleto y Verge del Carme, respectivamente. Andrea ya ocupó dos cargos en su infancia: fue fallera mayor infantil de Espanyoleto, en 2002, y fallera mayor de Xàtiva en 2003. Y de adulta, ha sido fallera mayor de su falla, en 2014. El pasado 2 de agosto, cuando Xàtiva está más pendiente de la inminente Fira d'Agost que de las fallas, una llamada del alcalde, Roger Cerdà, la convirtió en fallera mayor de la ciudad. Su presentación al público no se produjo hasta un mes después. Nerea, por su parte, es fallera desde los 3 años. y también recibió ese día una llamada que no se olvida.



El pistoletazo de salida

Ayer, las nuevas falleras mayores de Xàtiva mostraban mucho aplomo ante el compromiso en que están inmersas. Y mucha ilusión. El Nomenament les espera. Es un acto sencillo pero muy emotivo, porque solemniza su elección como falleras y en ese momento quedan ya investidas para el cargo: ya no hay otras falleras mayores de la ciudad y ellas, por tanto, asumen toda la representatividad de la fiesta. «No estoy nerviosa, estoy totalmente tranquila», aseguraba ayer Nerea. Andrea, por su parte, admitía que, efectivamente, Carla y ella viven este fin de semana de manera diferente porque a una se le acaba el reinado y otra lo empieza. «Pero las dos tenemos motivos para estar contentas», señalaba la fallera mayor de Xàtiva. Lo dice toda una experta en llevar este tipo de banda.