Sin confianzas ante el Peralada

Tercer partido en una semana para el Ontinyent, que mañana recibe en el Clariano al Peralada (17 h.), y cuyo objetivo pasa por hacer bueno el punto de Zaragoza aunque el club blanquinegro no podrá cerrar el tres de tres planteado la semana anterior. Aun así, siete puntos sería una renta magnifica «porque todo está muy igualado y no es fácil. Además, esa cifra de puntos en una semana nos permitiría dar un pequeño salto y marcar una pequeña diferencia con el Peralada que está ahí abajo pero que en el momento que enganche tres partidos seguidos podrá salir de ahí», explica Vicente Parras.

En una semana tan exigente como la que está a punto de terminar, con tres choques en siete días, exige mucho a una plantilla aunque la liga lleve tan solo once jornadas. Por ello, Vicente Parras intenta dar minutos a cuantos más jugadores mejor, unas veces por cuestiones tácticas y otras por exigencia del guión. Uno de los jugadores que no acaba de entrar con regularidad en el once de Parras es Nemesio. El futbolista de Alaquàs volvió al banquillo en la Ciudad Deportiva de Zaragoza después de ser titular ante el Badalona, saliendo en la segunda parte ante el Deportivo Aragón. Cualquier minuto que le dé Vicente Parras «la valoro mucho porque me ha costado mucho llegar hasta aquí después de muchos años en Tercera. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta y, como en todos los aspectos de mi vida, intento dar el 100 % de mí y eso es lo que hago cada vez que juego», comenta Nemesio.

Para el partido de mañana, el Ontinyent podría tener únicamente la baja de Joshua aunque Vicente Parras esperará hasta última hora para ver las dudas que arrastra el equipo. «Veremos qué pasa porque Rober todavía está recuperándose de un golpe, Albiol no pudo viajar a Zaragoza por cargas y mucha acumulación de partidos. Si recuperamos a los dos, solamente seria baja Joshua».

El rival del Ontinyent será el Peralada, conjunto que ocupa posiciones de descenso con 10 puntos. A pesar de nadar por las turbulentas aguas del descenso, el entrenador del Ontinyent aventura un partido disputado donde vencer no será nada sencillo. «Fuera de casa tienen mucha velocidad con gente joven que en cualquier acción nos la pueden liar», avisa un Parras que hace un llamamiento a la afición ontinyentina de las últimas jornadas. «Esperamos que nuestra gente venga y sea capaz de estar a nuestro lado en los momentos más difíciles para nosotros y apoyarnos como lo han hecho en los últimos partidos», pide Parras.