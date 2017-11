Parras y Juanan: Atando el nuevo Ontinyent

Recuerdo allá a mediados del mes de agosto una conversación con un dirigente del Ontinyent CF el cual me comentó «Debemos llegar vivos al mes de enero». Era una sintomatología parroquiana por los seísmos estivales que azotaron al club blanquinegro, tanto de huidas y llegadas como de resultados. Unas aseveraciones que evidenciaban incertidumbre por la confección de una plantilla parcheada con los últimos coletazos del mercado de verano. Al mismo tiempo, la opinión del directivo ontinyentí dejaba claro un secreto a voces; no se conocía el mercado de la 2ª B, algo lógico cuando no se tiene en nómina un secretario técnico o se acaba de ascender de la Tercera división. Sin embargo, visto de un lado positivo, el llegar vivos a enero era una manera de abrir un camino para paliar las carencias de mercado con la experiencia que te pueden aportar estos cuatro meses de competición, hasta que llegue la ventana invernal.

Dos meses después, la incertidumbre ha dado paso a la convicción o lo que es lo mismo, el grupo de parcheados se ha convertido en un bloque comprometido, competitivo y que invita al optimismo local y a buen seguro situará al Ontinyent en el foco de los grandes talonarios a nada más tardar. Por ello, el grupo de scouting del club textil tiene un doble frente abierto. Por un lado, observar y catalogar futuribles para la plantilla y por el otro, y tal vez menos esperado hace unos meses, amarrar y renovar a los que ya están para evitar una diáspora cada vez que termina la temporada. La piedra filosofal se encuentra en la dirección del bloque, es decir, en la figura de Vicente Parras. El técnico ilicitano, respetado, competitivo, atento con la prensa, y sobre todo profesional, está sacando jugo a un grupo algunos de los cuales llegaron sin pretemporada o incluso mermados físicamente. «Virtudes del Parrismo», la nueva religión que enamora y convence en la Avinguda del Tèxtil. Por tanto, sería interesante y todo un reto anunciar la renovación del técnico alicantino cuanto antes.

Detrás de él, también deberían cerrarse la de aquellos jugadores que están dando un nivel de competitividad muy alto. En este último apartado, si se hiciese un barrido de opiniones entre el fan local, a buen seguro que la unanimidad sería la nota: El hombre de moda es Juanan Casanova. El de l'Olleria se ha ganado por méritos propios el cariño y el respeto de la afición ontinyentina: en los últimos cinco partidos le ha dado, con sus cuatro goles, 7 puntos a su equipo. Además de la faceta goleadora, el seis del Ontinyent ejerce de liderazgo sobre el terreno de juego, con un porcentaje de acierto muy alto, es una constante amenaza para el rival en los recursos aéreos y además es de la casa, de los pocos que quedan en este bloque por lo que su amor por el club es supino e incuestionable. En definitiva, estamos ante un jugador que si se acudiese al mercado costaría un tercio del presupuesto del club ontinyentí.

Por tanto, el futuro Ontinyent debe empezar a gestarse desde ya para evitar amenazas presupuestarias, hay que cuidar a Caperucita antes de que el lobo le hinque el diente y devore una plantilla conjuntada. Un trabajo que debe empezar hoy mismo, no sea que mañana sea demasiado tarde.