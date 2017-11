«Ganar la bienal de grabado de Xàtiva es mi mayor logro; es un premio de enorme prestigio»

Hace años que Alberto Rincón (Bogotà, 1954) conoce la Bienal Internacional de Grabado de Xàtiva. Y hace años que albergaba la posibilidad de presentarse. Pero sus ocupaciones como profesor de la Universidad Nacional de Colombia y sus numerosas obligaciones académicas no acababan de dejarle el tiempo suficiente, asegura. «Cuando llegaba el momento, no tenía nunca obra disponible», comentaba ayer. Este año, animado por un profesor valenciano amigo que viajó a Colombia, terminó por dar el paso. Y acertó. Porque el jurado de la bienal setabense, una de las más prestigiosas de España, falló el pasado 5 de octubre que la obra Inmigrante, de Alberto Rincón-Cárdenas, era la merecedora del premio absoluto de esta edición, la que hace ya 14. El destino ha querido que con antelación al premio, este artista plástico tuviera previsto impartir un taller en la Universidad de Castellón. Ello ha permitido dos cosas: que ayer lunes acudiera a firmar y numerar las 30 copias que el ayuntamiento se queda de la obra ganadora, además de la plancha original. Y que el viernes pueda recoger personalmente el galardón durante la inauguración de la muestra, en la Casa de la Cultura. Su obra, alumbrada con la técnica del aguafuerte y el aguatinta, «es de lo último que he creado; entra de lleno en lo que sería mi producción más reciente», subrayaba ayer el autor.

En declaraciones a Levante-EMV, Rincón aseguraba ayer que la bienal de Xàtiva «es de las de más prestigio en España e incluso fuera de España también. Es de las más importantes y tiene un trascendencia internacional enorme. Sólo hay que ver la de artistas de todas las partes del mundo que se presentan», subrayó. El ganador del certamen, que se celebra cada dos años, repasó algunos de los catálogos de ediciones anteriores y bromeó al señalar que se sentía «sorprendido y asustado» del «gran nivel de muchas de las obras que han ganado en este concurso», dijo. «Viendo lo buenas que son muchas de esas obras, ¡Ave María!, ganar la bienal lo considero mi mayor logro», añadía ayer

Alberto dedicó parte del día de ayer a reencontrase con Xàtiva. Porque esa es otra: el artista colombiano ya estuvo en la capital de la Costera «hace alrededor de quince años», reveló ayer. Fue con motivo de su doctorado, que le llevó a la Universidad Politécnica de Valencia y, de rebote, a visitar Xàtiva, según contó ayer.