Julia Sevilla habla en Xàtiva sobre violencia machista invitada por el grupo Fent Camí

La asociación Feminista Fent Camí de Xàtiva ha preparado para el próximo lunes día 20, como parte de los actos de conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, una charla a cargo de Julia Sevilla, que protagonizará la charla coloquio Un objetivo inaplazable: acabar con la violencia de género. Será la las 17.30 horas en la sala pequeña del primer piso de la Casa de la Cultura.

«Desgraciadamente, este es un tema que no deja de estar de dolorosa actualidad. Por ello desde Fent Camí consideramos que no debemos parar en nuestra lucha para erradicar esta forma extrema de terrorismo que incluso se ceba con criaturas indefensas», recuedan desde la organización. «Es por ello „insisten„ que os invitamos a acudir ya que la ponente bien merece la asistencia de numeroso público, porque no dudamos de que sus aportaciones serán de utilidad e interés para todas las personas», han subrayado.

Julia Sevilla es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia (1962). Fue la primera mujer profesora titular del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración y en 1983 fue también la primera mujer nombrada Letrada de las Corts Valencianes. También ha sido adjunta al Síndic de Greuges cuando se constituyó esta institución autonómica en 1993.