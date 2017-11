El plan de prevención de incendios de la Mariola lleva más de un año caducado

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha emplazado a la Conselleria de Medio Ambiente a acometer con urgencia la revisión del plan de prevención de incendios forestales del parque natural de la Serra Mariola, caducado desde hace más de un año. El programa, aprobado en 2006 para proteger del fuego una superficie de 17.000 hectáreas que abarca las comarcas de l'Alcoià, el Comtat y la Vall d'Albaida, marcaba un horizonte temporal de diez años para su ejecución, que ya ha expirado.

El Síndic abrió una queja de oficio en julio por el retraso de la administración autonómica en actualizar la planificación antiincendios de este y de otros 16 parques naturales valencianos que tampoco la tienen en vigor.

La institución solicitó información a la conselleria sobre el bloqueo de la tramitación. En septiembre, el departamento autonómico admitió la tardanza del proceso, pero manifestó su compromiso de licitar la revisión de los diferentes planes de prevención desactualizados a lo largo de 2017, eso sí, «conforme a la capacidad administrativa y la disponibilidad presupuestaria de la dirección general de Prevención Incendios Forestales». A día de hoy, los avances son escasamente visibles.

Desde el departamento autonómico reconocen que «no se ha podido abordar la revisión de los planes de prevención de incendios forestales de parques naturales en su totalidad en tiempo y forma», si bien hacen hincapié en que «estos espacios naturales protegidos no han quedado en ningún caso sin planificación», puesto que ésta «no ha quedado invalidada», sino «prorrogada de forma autonómica» y, «en todo caso, validada por la planificación de la demarcación vigente».

De los 22 parques naturales declarados en la C. Valenciana, 18 carecen de planes de prevención en vigor. En el Penyagolosa ni siquiera se ha aprobado ningún documento. El Síndic se apoya en estos datos para concluir que el escenario actual «es muy peligroso» teniendo en cuenta que el conjunto de los terrenos forestales de la C. Valenciana presentan «un alto riesgo de incendios como consecuencia de su estructura vegetativa, así como de la climatología, la orografía y el alto nivel de ocupación y actividad antrópica que soportan», circunstancias que aquí cobran especial protagonismo debido al gran valor ecológico y paisajístico de los parques naturales.

Tampoco hay que obviar el contexto reciente. En su misiva dirigida a la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, fechada el 6 de noviembre, Cholbi recuerda las «dramáticas consecuencias» de los incendios que en octubre asolaron Galicia y Asturias.

Reclamación millonaria del banco

Que la Generalitat no ha hecho los deberes en los dos últimos años en materia forestal no es ningún secreto. En 2016, sin embargo, se activó un programa para ampliar la protección antiincendios a nivel local. Los planes de prevención recogen las actuaciones necesarias para evitar una catástrofe originada por el fuego teniendo en cuenta las características de cada espacio e incluyen un desglose de inversiones durante una década, entre las que figuran labores de mantenimiento, zonas delimitadas para cortafuegos, la ejecución de viales para facilitar los accesos de los servicios de extinción o la adecuación de los puntos de agua, entre otras. No todas las intervenciones ni todos los fondos previstos se han materializado, otra queja repetida.

El plan de la Mariola comenzó a redactarse en 2004 y no entró en vigor hasta 2006. Su revisión no requerirá tanto tiempo, aunque la tarea por delante es ardua. Todo sea por blindar un singular entorno natural, considerado por los expertos como la última frontera verde ante el avance de la desertificación de la provincia de Alicante.