Ontinyent y l'Olleria reparten 1.600 y 4.700 euros en incentivos a las compras

Ontinyent y l'Olleria han dado a conocer sendas campañas para incentivar las compras navideñas en un caso y potenciar el comercio local en noviembre en el otro. En el caso de la capital de la Vall, los llamados Sis Dies Púrpura sortearán cheques de 20, 50 y 100 euros que suman un total de 1.600 euros. En l'Olleria, la campaña Compra a Casa este año repartirá 4.700 euros en premios: concretamente 35 premios de 120 euros y uno de 500 euros, informa el consistorio.

La de Ontinyent es una nueva campaña de dinamización comercial a través de cheques-regalo entre los clientes que realicen sus compras en Ontinyent del 20 al 25 de este mes. Es una acción organizada por Comerç In y la Cámara de Comercio de Valencia con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Ontinyent, que tiene como objetivo evitar el estancamiento de ventas que se produce en esta época, antes de las compras de Navidad. El concejal de Política Económica, Pablo Úbeda, detalló ayer la iniciativa y dijo que «las campañas dinamizadoras durante todo el año consiguen que Ontinyent sea un referente en innovación comercial no sólo en el ámbito comarcal sino en el ámbito autonómico, e incluso estatal», aseguró el edil. La secretaría de Comerç In, Mª José Alhambra, añadía que podrán participar en el sorteo todas las personas que compren en alguno de los 36 comercios adheridos y utilizan la tarjeta In. De este modo, del 20 al 23 se repartirán tres premios de 20 euros y otros tres de 50; el viernes 24 se sortearán cinco premios de 20 euros y 1 de 100; y el sábado, otros seis premios de cien. Todos los cheques-regalo deberán consumirse en un plazo de 24 horas. Además, Alhambra, recordaba que el viernes 24 y el sábado 25, varios establecimientos contarán con descuentos especiales.

En la campaña de l'Olleria, por su parte, participan comercios, empresas de servicios, hoteles, cafeterías, bares, restaurantes y pubs de la localidad. «Es la campaña más importante de las que hacemos durante todo el año para incentivar el comercio local y siempre tiene muy buena acogida. La gente lo espera con muchas ganas, ya que los premios están muy bien, y lo más importante es que ayuda a incentivar la actividad económica del municipio» afirma Gemma Vidal, edil de Promoción Económica. La campaña la organizan junto con el ayuntamiento, la asociación de comerciantes y hosteleros locales, y durará desde el próximo día 20 de este mes hasta el 6 de enero de 2018. El día 9 de enero será el sorteo y se darán a conocer los números premiados. Por su parte, Limpieza Viaria repartirá por el recinto casi un centenar de papeleras de cartón reciclables y contenedores de basura. La Fira arranca mañana viernes y permanece abierta hasta el lunes, festivo local para reabrir de nuevo el fin de semana siguiente, los días 24, 25 y 26, con precios populares para las atracciones. Cabe destacar que, a pesar de ser fiesta en Ontinyent, los comercios de la ciudad pueden abrir el lunes próximo.

