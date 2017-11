CARAS Y CRUCES DEL GOBIERNO RODRÍGUEZ

Lo de convertir a Ontinyent en punto de encuentro de las smart city valencianas con el Foro I+T está muy bien para las fotos o para los balances anuales o cuatrienales de los mandatarios políticos, lo que no es óbice para que se desconfíe acerca de la escasa saó que se advierte en la ciudad una vez cae el telón del evento. No es poner en tela de juicio los buenos propósitos. El problema es de resultados, de eficiencia en el a posteriori. También podría ser que los patrocinadores del foro, para «poner en común sus avances en materia de innovación y tecnología», como decía la reseña oficial, no hayan sabido explicar las nueces que se cosechan con estas siembras. Porque si de algo andamos sobrados es de palabrería hueca. Mucho presumir, como hacía el alcalde, Jorge Rodríguez, de Ciutats de la Ciència i la Innovació para dar visibilidad a las políticas y modelos de gestión innovadores y, sin embargo, asuntos primordiales no pasan la prueba del algodón. ¿Para cuándo el acceso a la fibra óptica en toda la ciudad?, ¿Cómo han influido estos foros en la irrupción de coches eléctricos en Ontinyent? Nada.

Los que sí predican con el ejemplo innovador son los alumnos de Ontinyent, concretamente los del IES l'Estació, que construirán drones de control para el entorno forestal y el rescate de personas. Obviamente, comercializar, rentabilizar y fabricar esa clase de inventos compete al sector empresarial. En este asunto el gobierno municipal sí se moja, al impulsar la participación de los institutos en la IV Feria Aérea de València para fomentar la innovación.

La Mostra, seña cultural

Los mas de 7.500 espectadores „de la Vall d'Albaida y comarcas vecinas„ que durante la semana pasada asistieron a alguno de los 30 espectáculos de la Mostra Internacional de Titelles avalan un certamen que nació antes que la mancomunidad comarcal, el ahora organismo organizador. Siempre irá ligada a sus impulsores originarios, Bambalina Titelles, y ha logrado erigirse, a través de sus 33 ediciones ya, en un referente cultural complementado por el singular MITA de Albaida.



«Tota pedra fa paret»

El gesto, más que inversión, que también, que hacía esta semana el gobierno municipal de Ontinyent al aprobar y otorgar 10.600 euros en ayudas para el transporte de alumnos que cursan estudios universitarios fuera de la ciudad es reconfortante. Tan insignificante aportación, comparada con los millones de euros que maneja la administración local, la cual beneficiará a 106 estudiantes con 100 euros cada uno, servirá para sembrar futuro. Con guiños de este jaez el gobierno Rodríguez sí que puede sacar pecho, al tiempo que evidencia su irrefutable vocación educadora. Otra piedra en el muro cultural atañe al incremento del 25% que se plasmará en el presupuesto municipal del próximo año. Un aumento desacostumbrado, con el que cabe conjeturar que el gobierno trata de resarcirse en una asignatura que hasta ahora se le resistía, a ver si logra el aprobado. Finalmente cabe destacar que, tras refrescarles la memoria la portavoz de Compromís, Sílvia Urenya, el gobierno de Ontinyent se ha dado por aludido convocando la comisión técnica que preparará el 600 aniversario de la Fira de Novembre... justo cuando arranca el 599.