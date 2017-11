Domingo de Fira en el Clariano, con posible ruleta rusa para el técnico rival

Las dinámicas suelen marcar los estados de ánimos de los equipos e incluso llegan a ser decisivas en momentos claves de muchos encuentros. El Ontinyent CF vive inmerso en una, ganada a pulso, felicidad futbolística gracias al compromiso y esfuerzo del grupo de jugadores que se ha traducido en una racha de resultados que le han aupado hasta la quinta plaza, a solo un punto de la promoción y con seis partidos consecutivos sin conocer la derrota. Por el contrario, el rival de los blanquinegros en la jornada dominical es el At. Baleares, entidad con grandes jugadores pero venido a menos, que llega con cuatro semanas seguidas sin contactar con la victoria. Si se miran las dinámicas «el Ontinyent es favorito, pero nosotros queremos mantenerla y ellos querrán romperla. En estas categorías hablar de favoritismo es difícil», comenta Vicente Parras.

El triunfo en Santa Eulalia ha dado paso a siete días de gozo en la plantilla del Ontinyent y eso se nota en las sesiones preparatorias. «Las victorias refuerzan, el equipo está con optimismo, con alegría y ambición», reconoce el entrenador. Todo sin perder de vista las virtudes y defectos del Ontinyent. «Somos conscientes que tenemos algunas limitaciones que debemos suplir con trabajo colectivo».

Llega al Clariano el At. Baleares, un club con muchas urgencias y que visitará la capital de la Vall d'Albaida con muchas bajas, algunas de ellas de importancia. Es el caso de Xisco que la jornada anterior cayó lesionado de gravedad. Además del futbolista de Palma de Mallorca, tampoco estarán en tierras valencianas, Rodri, Biel ni Ruiz. Por el contrario, entra en convocatoria, aunque es muy difícil que pueda jugar, el nigeriano Uche, trece partidos después de lastimarse seriamente en el partido ante el Formentera. Será un choque con mucho en juego, especialmente para el técnico del equipo balear, Armando de la Morena. Una victoria ontinyentina podría suponer la destitución del que fuera entrenador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid durante 17 años. «Es un partido en el que hay muchas cosas en juego y que si el resultado no es el que esperamos, supongo que habrá consecuencias. Esto es fútbol y no seríamos ni el primero ni el último cuerpo técnico que no sigue por los resultados», avanza el técnico del At. Baleares.

Su colega en el banquillo del Ontinyent espera que no sea así, ya que «lamentaría que se le cesase. Ya me ha ocurrido esta circunstancia en Tercera y nunca es de buen gusto porque los que acabamos pagando el pato somos los entrenadores. Desde el respeto, yo intentaré centrarme en mi trabajo que es el Ontinyent», dice Parras.

Para mañana, el Ontinyent tiene las dudas de Keita, Albiol y Nemesio a los cuales se les hará hoy la última prueba para saber si entran en la convocatoria. «Keita ha llegado de jugar con su selección con un proceso gripal, Albiol arrastra los problemas en el abductor que le impidieron jugar en Ibiza y Nemesio tiene molestias en la rodilla a la altura del menisco». El partido mañana comenzará a las 12 del mediodía y será dirigido por el murciano José David Martínez Montalbán.



Buly, mascota del Ontinyent

El encuentro de este domingo servirá para presentar en sociedad a la nueva mascota del Ontinyent. Será Buly, un toro basado en la idea ganadora del concurso por el 80 aniversario de la entidad ontinyentina en la temporada 2010-11, obra de Javi Molinero bajo el lema «La força del bou». El nombre juega con la palabra inglesa bull que significa toro y lucirá el número 31, con motivo del año de fundación del club.