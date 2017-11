El Olímpic recibe al Levante con la novedad de Banegas en la convocatoria

El balón reclama hoy su protagonismo tras una semana de decisiones de «despacho». Hoy a las 20 horas y en la Murta, el Olímpic recibe a otro de los «grandes» del grupo, en este caso el Levante, «de los filiales del grupo, el menos filial por su forma de jugar», ha manifestado el entrenador Jero López tras la última sesión de entrenamiento de ayer. Es el tercero de los encuentros consecutivos ante rivales directos. Ya se ha jugado ante Eldense y Castellón, y tras este partido se cerrará el ciclo contra el Torre Levante. El encuentro será dirigido por Salvador Carrillo García y es el único partido del grupo VI de la Tercera División adelantado a la jornada de hoy.

En cuanto a la plantilla la principal novedad, además de la ausencia de Tobías que se ha desvinculado del club, es la lesión de Juanjo, sobre una rotura de un centímetro por lo que estará de baja durante unas semanas. La buena noticia es la convocatoria de nuevo, tras sufrir una lesión hace siete meses y medio, de Víctor Banegas. Hoy estará en el banquillo siendo poco probable que pueda entrar en el once titular. Con la ya incorporación definitiva de Banegas es el turno para pensar ya en los otros dos jugadores lesionados en proceso de recuperación: Moscardó y Albert. Además de las bajas respecto a la última semana de Tobías y Juanjo, Jero López no podrá contar tampoco con Colau dado que el jugador, al estar cedido por el Levante, no puede jugar por contrato este encuentro. El entrenador es consciente de que «vamos a tener que estar bien en todas las facetas del juego, sacrificarnos si toman ellos el dominio del balón en algunos momentos y también tener fluidez en el jugo ofensivo, no perder tontamente el balón». En el Levante no es segura la participación de un exjugador del Olímpic, Álex Cortell, que se recupera de una lesión.

La semana ha sido muy complicada para los de Xàtiva pues se inició con la destitución de Luis Miguel Garrido como director deportivo, decisión que el propio entrenador ha reconocido que ha sido una sorpresa y que está «afectado en lo personal. Le deseo mucha suerte. Ha sido una decisión del club que no voy a valorar». Se siguió con la convocatoria de asamblea general de socios para el próximo 28 de noviembre, con la propuesta de conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, y terminó con la marcha de Tobías, decisión tomada por el propio jugador, «pues quería más minutos y sentirse importante».



La plantilla cobra la nómina

Esta semana, en otro orden de cosas, la totalidad de la plantilla ha cobrado la nómina de octubre por lo que ahora la situación es la misma que en la temporada anterior. «Tenemos que conseguir aislarnos de todo lo que ha pasado y estar más unidos que nunca», ha asegurado el entrenador que es consciente de que la situación del club no permitirá cubrir, al menos próximamente, la baja de Tobías.

Pese a todo lo acontecido esta semana, el club confía en mantener la regularidad de las últimas semanas que ha llevado al equipo a mantenerse en puesto de promoción de ascenso a la segunda B, uno de los objetivos de la temporada. El Olímpic acumula once partidos consecutivos sin perder, aunque hay que «olvidarse de las estadísticas», ha dicho Jero López.