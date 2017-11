AFCA organiza la Mostra de Curtmetratges 2017

La Associació Fotogràfica de Canals, AFCA, organiza este jueves la Mostra de Curtmetratges FestiFoto 2017, que se celebrará a partir de las 21.45 horas en el Centre Cultural Papa Calixte III. Se exhibirán los cortos Lucrecia, de Eva Marín; The Right Way, de Emilio Yebra; Apolo 81, de Óscar Bernácer; El vestido, de Javier Marco; y Bienvenido a casa, de Miguel León Marcos. León y Eva Marín asistirán a las proyecciones.