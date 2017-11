El Llosa femenino gana en Sollana y el Olímpic no acude a Manises

El Olímpic femenino de la liga autonómica no se presentó al encuentro que tenía que enfrentarle el pasado domingo al UF Manises en el campo de esta localidad. Tras esperar el tiempo reglamentario, el arbitro levantó acta de la no asistencia del equipo de Xàtiva y ahora el comité tendrá que decidir que medida adopta. En 2ª regional la jornada transcurrió con normalidad. Las chicas del Llosa ganaron 0-2 en Sollana, con dos goles de Elisa Boscá, el primero nada más comenzar el partido (minuto 1) y el segundo tras el descanso. El Sport Base Ontinyent venció 3-0 al Oliva. Mónica, con dos tantos, y Helena firmaron la goleada. El At. Vallada, por su parte, perdió ante el líder, At. Càrcer, por 4-0. Las chicas de la Font de la Figuera cayeron 2-1 ante el Alcoyano.