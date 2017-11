una «passejada» por la fira de novembre de ontinyent

La Fira d'Ontinyent del pasado domingo, con el sabor rancio y sabroso de los seis siglos de andadura a vuelta de calendario, no es ni mejor ni peor que la que se celebraba hace medio siglo en el Barranquet (plaza de la Coronación, para conmemorar un fet assenyalat durante el anterior régimen nacional-catolicista). La banda sonora de la Fira en los años 60, la que emitían los altavoces de la "roda la muntanya", el tren fantasma o de la "bruixa", la noria, "els cavallets"... iba del Estremécete de los cubanos los Llopis o La plaga de los mexicanos Teen Tops al Honky tonk woman de los Rolling Stones pasando por La balada de John y Yoko de los Beatles hasta el Looky, looky de Giorgio Moroder. Aún no se había inventado el cassette, y menos el sonido digital de los CD's y ni se soñaba con el MP3. Los feriantes solían tener una pila de singles de vinilo, de dos o cuatro canciones, con los temas que eran éxito per tot arreu. Y aunque el oficio de discjokey aún no se había inventado, ellos ejercían esa labor complementaria. Aquella era una feria de estreno. El del primer frio invernal: días de lluvia y fango (el piso aún no era de asfalto u hormigón). Se estrenaban abrigos, chirucas, trenkas y demás prendas de invierno.

En cambio la Fira de 2017 apenas tiene banda sonora. Y no porque no suene música de fondo, cuando no sirenas urgentes. Pero lo hace mayormente en chill out y otros sonidos del bombo minimal que, difícilmente, logran que el personal regrese a su casa con alguna copla tarareable. Como no sea que algún feriante, conectado al spotify, haya acertado poner a los Chambao o similares...

Actualmente, la Fira se instala por allá donde hace medio siglo se levantaban las casas de la alquería Montés; un espacio urbanizado y sin que corras el riesgo de enfangarte hasta las cejas. Seguramente propiciado por el cambio climático, el domingo lucía un sol primaveral pero que para el caso ha de ser otoñal. Sin nubes en el horizonte. El color amarillento de las hojas de los árboles presiente su próxima caída. La gente, llegada de la ciudad y de las comarcas próximas, era de todas las edades y amplia condición social. La ropa era, como se decía antaño, de ir hechos un vint-i-cinc. El sol obligaba a aplazar chaquetas o abrigos. Se accedía a las atracciones después de sortear los últimos modelos de coches Mazda, Opel... Muchos de ellos híbridos o eléctricos, situados a ambas partes del tramo de la avenida Albaida, flanqueada por el parque Mestre Ferrero, el colegio Vicente Gironés o el IES Pou Clar. Pero también tras dejar atrás barracones de comida rápida o los de afinar puntería en rifles de balines o de dardos, a un euros los tres intentos. El recinto ocupado por las atracciones presentaba como novedades el Move IT, un brazo giratorio de gran tamaño, o La colina, una pequeña montaña rusa. Pero también otras como el Inverter, los Rápidos, la Barredera...

En cifras, el ayuntamiento resumía la Fira: 39 atracciones mecánicas, 200 puestos de venta y 500 vehículos nuevos y de ocasión. Es el resultado del privilegio real de 1418 otorgado a Ontinyent. Aunque entonces no hacía falta cortar el tráfico, para seguridad de los visitantes, con bloques de hormigón (llamados New Jersey) en los accesos.