Vallés declara lesiva la indemnización que pactó el PP con una urbanizadora por un PAI fantasma

El Ayuntamiento de Vallés ha declarado lesivos los acuerdos de resolución del PAI Sur-R que, en la anterior legislatura, abrieron la puerta a indemnizar a la empresa Grup Llar Gestió Urbanística, SL, con 173.000 euros por los gastos de tramitación del frustrado programa urbanístico, paralizado a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La cuantía, que la empresa radicada en l'Alcúdia reclama en los tribunales, dobla el presupuesto de gastos manejado para 2017 por esta pequeña población pegada a Xàtiva, que apenas cuenta con 161 habitantes censados.

El actual alcalde, José Javier Sisternes (PSPV), califica de «ilegal» el pacto que suscribió su antecesor en el cargo, José Luis Herrero (PP), con el agente urbanístico. El proyecto, adjudicado en 2007 a una sociedad sin experiencia ni solvencia creada tan solo unos meses antes, iba a multiplicar por dos el suelo urbanizado y el número de viviendas de la localidad en plena fiebre del ladrillo. Con el convenio de resolución, que pasó por pleno, el consistorio se comprometió a reembolsar a la mercantil los «gastos satisfechos en la elaboración de los documentos» del PAI, por resultar «útiles y necesarios» para reorientar la actuación bajo una fórmula de gestión directa, argumentando que el interés público «seguía estando vigente».

En 2014, el equipo de gobierno marcó un plazo de un año para reformular el programa y repercutir el coste sobre los propietarios del suelo mediante el giro de cuotas urbanísticas. En caso de naufragar esta vía, como terminó sucediendo debido a la crisis económica, el ayuntamiento aceptó consignar una partida económica para atender la reclamación de la mercantil.

Sisternes recurrió al asesoramiento de la diputación cuando, nada más acceder a la alcaldía, en 2015, se encontró con la demanda empresarial encima de la mesa. A través de una subvención, la institución provincial contrató a un bufete de abogados externo que, tras analizar el caso, emitió un informe demoledor cuya conclusión es clara: el acuerdo firmado por la anterior corporación fue «contrario a derecho» y la indemnización pactada no es procedente.

Justo lo opuesto: el servicio jurídico aprecia «varias causas de resolución del contrato imputables al urbanizador», que no cumplió con los plazos previstos, no constituyó la garantía definitiva del proyecto y no materializó la reparcelación de los terrenos. Además, el convenio se dictó «dentro de un procedimiento caducado» y la cantidad reconocida al urbanizador «no se ajustaba con la proposición jurídica económica» del PAI. Es más: el informe advierte de posibles gastos ficticios, puesto que, de los 137.000 euros reclamados por la firma, 90.000 euros no fueron debidamente acreditados y no tendrían reflejo en la realidad.



Contrato nulo de pleno derecho

Según el bufete, en 2014 tampoco se acreditó la necesidad pública del trabajo cuyo abono se estaba pactando. El documento detalla que el ayuntamiento podría haber anulado de manera unilateral el contrato del PAI e incluso penalizado a la constructora por sus incumplimientos. La declaración de lesividad acaba de someterse a exposición pública y se ha dado audiencia a los interesados para que formulen alegaciones. De momento, fuentes municipales subrayan que los propietarios afectados que se han pronunciado lo han hecho para apoyar la actuación del ejecutivo. La empresa ha interpuesto un contencioso contra la negativa del consistorio de indemnizarle: serán los juzgados los que tengan la última palabra.

El alcalde alerta de que los acuerdos revertidos «van contra los intereses de Vallés» y asegura que su corporación «peleará hasta el final» para librar a la población de pagar por algo «que no se ha hecho y que resulta «inasumible. «Es como si a Xàtiva le pidieran 45 millones de euros. No podemos cargar con esa espada de Damocles», concluye Sisternes.