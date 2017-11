Duelo «romano» entre el Saguntino y un Ontinyent que dice adiós a Joshua

Partido entre almas gemelas el que se disputará esta tarde (17 h.) en el Nou Camp de Morvedre con dos equipos en un momento de forma alto que comparten el record de siete semanas consecutivas sin conocer la derrota, con 15 puntos obtenidos cada uno en este periodo de tiempo. El At. Saguntino afronta el partido como local en el que ha perdido nueve puntos, la misma cantidad que ha cedido el Ontinyent como visitante. Datos que no rompen el equilibrio existente entre dos trayectorias análogas. «Los números fríos indican que somos dos equipos parejos, tal vez nosotros, por el calendario, empezamos un poquito más arriba pero ellos ahora han cogido su velocidad de crucero. Somos dos conjuntos que estamos sumando cada semana y a buen seguro que en este partido se lo vamos a poner muy difícil el uno al otro», comenta Parras.

Dos mellizos en la objetividad de los números que se traslada también al terreno de juego, con sendos estilos con muchos puntos en común. «En cierta medida somos dos equipos muy parecidos, cortados con un perfil similar. Nosotros en casa intentamos no ser tan directos pero también es verdad que luego hemos tenido la capacidad de adaptarnos a campos pequeños como el del Ebro y del Formentera y sacar mucho rendimiento a nuestros jugadores. A partir de un bloque sólido, hemos obtenido provecho a nuestras posibilidades y ante el Saguntino se va a ver un partido muy parecido a eso», espera el técnico ilicitano.

Para esta tarde, Vicente Parras dispondrá de toda su plantilla por lo que deberá dejar efectivos en la grada, una circunstancia que por fortuna empieza a ser la tónica en las dos últimas jornadas. «Esta semana hemos recuperado a todos los jugadores, por tanto tengo que hacer un descarte y para mi será difícil porque todos están trabajando muy bien, pero lo decidiremos a última hora», concluye.

Duelo de rivalidad, por tanto, entre dos equipos de la Comunitat Valenciana que levantará el telón a las 17 horas con otro árbitro murciano, Salvador Lax Franco, como juez de la contienda.



Altas y bajas

El mercado invernal está muy cerca y los equipos empiezan a coger posición en la rampa de salida y abrir puertas en el capítulo de entradas. El Ontinyent no es una excepción y desde dentro se están moviendo los hilos para reforzar al equipo a partir del 1 de enero. En este apartado empiezan las novedades y una de ellas es la baja definitiva de Joshua Meaker, hijo del propietario del club, quien se recuperará de su lesión en Australia, dejando una plaza libre para poder fichar. En la faceta de incorporaciones, el club tendrá a prueba varios futbolistas en las próximas semanas; un jugador polaco y un delantero centro de nombre Pedro Mérida, ex futbolista del Marbella por el cual el club del Clariano ya se interesó en verano. No serán los únicos ensayos que aterricen en Ontinyent para verles in situ, aunque no se quiere repetir el desembarco de jugadores del periodo estival.

Otro de los temas candentes en refuerzos es Prince. El Ontinyent presentó esta misma semana parte de la documentación requerida, pero no toda. Este próxima semana queda cerrar los flecos burocráticos y si todo está en regla, será el primer fichaje del equipo para la segunda vuelta. Si por el contrario la situación se alarga, el Ontinyent acudirá al mercado para fichar a un seis. La entidad textil no quiere esperar a que se abra la veda para pensar en fichajes. Desde la secretaria técnica que encabeza Luis Ortiz, la idea pasa por anunciar caras nuevas los primeros días de enero para que puedan debutar, con la venia de Parras, en la primera jornada del año tras el parón navideño. Se espera concretar tres altas que son las fichas libres que hay en estos momentos, tras el adiós de Joshua y a la espera de solucionar el affair Prince.

Por otra parte, la visita de Rodney por Ontinyent ha traído reuniones y cambios en algún departamento del club, entre ellos el de comunicación. Alberto Castaño, hasta ahora persona encargada del área de comunicación junto a Toni Tortosa, ha sido cesado de su cargo. Aunque sus menesteres eran varios, cada jornada era el encargado de captar las mejores instantáneas de los partidos en el Clariano. El club apuesta ahora por una persona a jornada completa que comenzará este lunes. Se trata de Roberto, tío del presidente Adrián Márquez, al cual se le atribuirán diferentes funciones, algunas de ellas diferentes a las que tenía Alberto por lo que desde el club se quiere dejar claro que Roberto no viene a substituir a nadie, es un tema totalmente independiente. No obstante, en la parte comunicativa, el club continúa depositando su confianza en Toni Tortosa como hasta ahora.