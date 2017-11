El Olímpic busca la reacción a la pasada derrota con la visita al Torre Levante

El partido contra el Levante B dejó un amargo sabor de boca, y no tanto por el resultado (0-3), porque se ha reconocido que el rival fue mejor, sino por las lesiones de Yeray y Pepín. Ambos jugadores se van a perder varios partidos. Además Abengózar no podrá jugar por sanción. Afortunadamente se ha podido recuperar a Juanjo y a Pablo Carrascosa, el primero con molestias musculares y el segundo con molestias también tras haber sufrido un golpe en el último partido. Jero López cerró ayer la convocatoria, en la que destaca la novedad de la incorporación del setabense Borja, «que por las bajas y por el buen trabajo que está haciendo, ahora tiene su recompensa». El compañero de Berna seguramente será Duco.

El rival, al contrario del Olímpic, cuenta con un jugador más: Rafeta, ex del Olímpic. Las bajas no es el único motivo de preocupación, y según el técnico «aunque no tuviéramos bajas se trata de un partido contra un equipo de gran potencial». Respecto al último partido, el entrenador ha admitido que «hay que asumir que ellos fueron mejores en momentos clave y que no nos salieron bien las cosas, pero una vez asumido hay que seguir creyendo en nosotros y hacer lo que sabemos hacer, han sido once jornadas sin perder. Hay que reaccionar y volver a hacer las cosas bien».

El Olímpic afronta hoy un nuevo partido de liga muy complicado. A las 16 horas se enfrentará en València al Torre Levante con el arbitraje de Borja Guijarro Colomer. López lo tiene claro: «ellos siempre tratan de llevar la iniciativa en el juego, en ese tipo de campo son acciones muy disputadas y hay que estar pendiente de todo».

Partido de mucha dificultad por las bajas por lesión y sanción; porque se viene de una derrota después de 11 jornadas sin perder; por la calidad del rival; por las características de su terreno de juego; porque plantilla y cuerpo técnico seguramente no pueden quedarse al margen de la próxima asamblea de socios que puede aprobar iniciar el proceso para convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva; y porque después de haber cobrado la nómina de septiembre, de la de octubre todavía no tienen noticias.

El partido contra el Torre Levante cierra el ciclo de cuatro partidos ante rivales de la parte alta de la clasificación: Eldense (1-0), Castellón (1-1) y Levante (0-3). Tras este encuentro, los de Xàtiva afrontarán en la Murta el próximo miércoles (20.00 horas) el primer partido de la Copa Federación ante el UCAM Murcia, partido en el que todavía no piensa el entrenador, «¡bastante tengo con el partido de liga!», ha exclamado.



Asamblea para la SAD

El día antes de dicho partido se celebrará la Asamblea General Extraordinaria con el punto destacado de la aprobación por los socios del inicio del proceso para convertir al club en Sociedad Anónima Deportiva (CCX, 20 h.). Desde la entidad se defiende la transformación para garantizar el futuro del club y también la actual temporada. Los actuales abonados, 310, serán los primeros que podrán adquirir acciones, que tendrían un precio de salida entre 20 y 30 euros. El capital social inicial, según el club, podría rondar una cantidad entre los 300.000 y los 600.000 euros. Un gabinete externo será el encargado de velar por el desarrollo correcto del proceso. La Penya Socarrats ha organizado un acto informativo para los socios el lunes próximo en la Casa de la Cultura de Xàtiva (19.30).