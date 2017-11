El Olímpic suma la segunda derrota seguida antes de la asamblea que decide la conversión en SAD

Dos derrotas consecutivas. Se repite la situación vivida la pasada temporada. En las semanas previas a la marcha de Kike Alcázar como presidente, con muchas dudas e incertidumbre se perdieron dos partidos. Ahora, en los días previos a la asamblea que puede decidir la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva se han vuelto a perder dos partidos consecutivos. El entrenador, Jero López, lo tiene claro: «siempre intentamos desmarcarnos de todo, pero ellos están atentos a todo lo que pasa. Los detalles, las circunstancias que rodean un equipo tienen que sumar y en este caso hay cosas que no suman. Hay que cerrar el círculo entorno al equipo, que no entre nada que no nos ayude y trabajar». El hecho de que todavía no se haya cobrado „y ni haya fecha de pago„ la nómina de octubre, tampoco ayuda a mantener el rendimiento deportivo. Y a la situación social o económica del club se unen las numerosas bajas por lesión, ahora centradas en la defensa y en la posición de central.

Hoy a las 20 horas será la Asamblea General de Socios, en el CCX de Xàtiva. El único punto será el de la autorización o no para iniciar el proceso para convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Anoche la Peña Socarrats organizó un acto informativo para socios sobre lo que es una SAD. Desde la plantilla y cuerpo técnico se vería con buenos ojos el proceso, pues se garantizaría el pago de las cantidades acordadas para esta temporada. La continuidad de las condiciones actuales sería difícilmente, pese a lo declarado por la Junta Directiva del club.

Yeray conocerá hoy los resultados de las pruebas diagnósticas que se le hicieron el viernes, mientras que a Pepín se le practicó una ecografía en la tarde de ayer. Berna se retiró con molestias ante el Torre Levante y al parecer no se trata de una micro rotura. Pepín y Berna son bajas seguras para el partido de mañana de Copa Federación ante el UCAM, y serias dudas para el próximo partido de liga ante el Paiporta. A la baja de Berna se une también, tras el partido del sábado, la de Belda, también con molestias, que será baja mañana y duda para el partido del domingo. Belda fue el jugador que, precisamente, sustituyó a Berna como central. Hay una única alta: la de Abengózar después que cumplir el partido de sanción por acumulación de tarjetas. Mañana Dani y Duco podría ser la pareja de centrales.

Ante el Torre Levante se perdió por 1-0. El entrenador ha explicado que «tener la situación controlada es difícil, por el rival, por el campo. En momentos hemos estado bien, salvo en la acción que nos ha costado el gol». Luego se evidenció las dificultades que se tienen desde el inicio de la temporada de crear ocasiones de gol y de marcarlos. Pese a ello, en Torre Levante, «el equipo siempre ha querido buscar el gol».

De nuevo se afrontan tres partidos en ocho días. El primero mañana correspondiente a los 1/16 de final de la Copa Federación ante el UCAM Murcia (La Murta, 20h); el domingo partido de liga en la Murta ante el Paiporta; y el miércoles 6 ante el Silla, una nueva jornada de liga.