Ontinyent ya espera al Bou

Ontinyent vivirá este viernes l'Embolà, el primero de los tres días taurinos de las fiestas de la Puríssima Concepció, patrona de la ciudad. El Bou en Corda precede a los actos religiosos, que se concentran en torno al día 8 de diciembre, y este viernes la Plaça Major se llenará de gente en uno de los actos más multitudinarios de las celebraciones. Este año el plantel de toros se estrena en la plaza ontinyentina, ya que es la primera vez que acuden a los populares festejos de la capital de la Vall d'Albaida, según explica Alfredo Reig, de la comisión del Bou en la Associació de Festes de la Puríssima. Alfredo, que ayer no se atrevía a destacar a ningún astado en concreto, remarcaba que la novedad de este año es que en l'Embolà (15:30 h.) y el Bou en Corda del sábado (los toros que se embolan viernes salen el sábado por la tarde) los protagonistas serán los toros de la ganadería La Paloma.

La asociación de la Puríssima, organizadora de las fiestas, ha confiado un año más en la ganadería de Xaló y en la de Fernando Machancoses. Este año la novedad es que los de La Paloma, que solían salir en el acto del domingo, este año lo harán en l'Embolà y el sábado (15:30 h). «Estamos viendo que los de La Paloma han dado juego y sorpresas en las últimas ediciones, y este año hemos cambiado el día. Vamos a ver si en l'Embolà no se estresan tanto», explicaba Alfredo. Así, los astados de Machancoses protagonizarán el Bou del domingo (16 h.).

Unos actos taurinos en los que se esmerará la vigilancia y seguridad para controlar que los menores de 16 años no accedan a la zona donde corren los toros. Así lo remarcaba ayer el presidente de la asociación festera, Salvador Pastor, quien también subrayaba que las fiestas de la Puríssima de este año llegan con la declaración de Bien de Relevancia Local del Cant dels Angelets, una protección que «ya tocaba». Pastor afirmaba que «es una alegría, ahora está más protegido el Cant y es un refuerzo para los Angelets. Una tradición que hay que seguir impulsando», concluía.