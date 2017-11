PSOE y PP pactan en l´Olleria recortar la junta de gobierno para sabotear a Compromís

Las costuras del pacto de gobierno de l'Olleria hace tiempo que saltaron por los aires. La ruptura total entre Compromís y PSPV volvió a evidenciarse por enésima vez en el pleno del lunes, cuando los socialistas permitieron con sus votos que saliera adelante una moción presentada por el PP vía despacho extraordinario para revocar las competencias que todos los grupos acordaron delegar en la junta de gobierno local al inicio de la legislatura. La medida perseguía dar agilidad a la gestión municipal, puesto que este órgano ejecutivo se reúne con mucha más periodicidad que el pleno, que lo hace cada uno o dos meses.



Muy distinta es la versión del alcalde de l'Olleria. Lo que ve Julià Engo (Compromís) en el acuerdo PP-PSOE es una «clara manifestación política» que tiene la intención de «dinamitar la estabilidad municipal» porque «no quieren que funcione el ayuntamiento».



El pacto se da por «imposible»

El alcalde sostiene que los socialistas buscan «autoexcluirse del gobierno de l'Olleria, no estar en la junta e ir de la mano con el PP», dado que ambas formaciones se han puesto de acuerdo en múltiples ocasiones sumando mayoría en el pleno, sin ir más lejos el lunes con otras dos mociones: una para exigir que se cumpla un acuerdo que pedía derogar parcialmente el impuesto de transmisiones y otra para reclamar una inversión.

Engo, por otro lado, resta trascendencia al recorte de facultades de la junta de gobierno aprobado porque afecta a decisiones que no suelen abordarse.

Aunque el PSPV dio por muerto el pacto con Compromís en enero señalando la «discriminación» de sus áreas, sus ediles se aferran a las delegaciones de gobierno. «Hemos intentando reconducir la situación y calmar los ánimos, pero ha sido imposible», asegura Julià Engo. Frente a las acusaciones de Such, que niega, el alcalde revela un hecho muy grave ocurrido muy recientemente. «El portavoz del PSOE me amenazó con reventarme la cara y lo tuve que expulsar de la junta de gobierno», afirma. «No lo denuncié por no pringar más las cosas, pero no es la primera vez que me insulta», incide. Such, en cambio, sostiene que fue expulsado por contradecir al munícipe. «Vamos a seguir trabajando por l'Olleria y que la gente valore en las elecciones», zanja Engo.