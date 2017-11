ESPERAS QUE DESESPERAN

Es una buena, buenísima, noticia para esta ciudad la próxima implantación de un Punto de Encuentro Familiar en Xàtiva. Es ésta una reivindicación ya incluso algo apolillada, porque hace más de dos lustros que se planteó como carencia importante de la ciudad. Son espacios aptos para ser utilizados por familias en las que se haya producido la ruptura de la convivencia familiar y estén implicados menores. También son útiles para menores que se encuentran separados de sus progenitores, y se reencuentran periódicamente con ellos aunque vivan con otras familias que les acogen. Deben estar atendidos por profesionales del ámbito jurídico, psicológico y social especializados en familia. Su principal y absolutamente necesaria función es facilitar la entrega y recogida de los menores para realizar encuentros con sus familiares, algo que parece muy sencillo en condiciones normales pero que puede ser un verdadero problema cuando las relaciones están impregnadas de odio y rencor. Viene a ser una herramienta de pacificación de las relaciones rotas e irrecuperables; una forma de poner orden en lo que es caos emocional y afectivo. En algunos casos, también es la manera de proteger a mujeres que de ninguna forma deben quedar desprotegidas a la hora de cumplir las obligaciones que el régimen de visitas con el progenitor les imponga.

Es pues una noticia tan positiva como lo fue el anuncio realizado en su día sobre la puesta en marcha de la Oficina de Atención a la Víctimas del Delito, un servicio ya existente en la ciudad y que fue suprimido a cuenta de esos recortes que se llevaron por delante recursos especialmente útiles y necesarios para atender situaciones de conflicto en las que las mujeres, muy a su pesar, se ven envueltas. La OAVD es el sitio donde personal especializado como psicólogos o abogados se ocupan de ayudar a las personas que han sufrido un delito. Atienden cualquier tipo de delito, aunque fueran sobre todo mujeres víctimas de malos tratos las que hicieran mayor uso. Cuando el anterior Gobierno se lo cargó de un plumazo en 2012, muchas personas, muchas mujeres se quedaron sin saber donde acudir para encontrar alguien que las guiara en el complicado y preocupante camino que se abre ante quien ha sido víctima de un delito y no sabe cómo moverse en los intrincados vericuetos de la justicia

El anuncio de la vuelta a Xàtiva de la OAVD, dice la hemeroteca, maldita hemeroteca, que se produjo hace ahora un año. Y es que el tiempo pasa volando. Pero el hecho es que, a día de hoy, sigue siendo una promesa de inminente cumplimiento parece,. Pero que todavía permanece en la esfera de los proyectos pendientes, ese cajón donde dormitan decenas de buenas ideas.

Cierto es que la Administración es lenta, que los procedimientos son pesados, que si la adecuación de espacios, que si la dotación de personal... No es algo que se pueda ni se deba improvisar. Pero ya va siendo hora de que se comprenda que la lentitud de sus tiempos revierte a veces en la desatención de necesidades de la ciudadanía que no pueden ser pospuestas. De hecho, hay proyectos municipales, que por razones desconocidas, progresan a velocidades pasmosas mientras otros se prolongan en el tiempo hasta aburrir a cualquiera. Un fenómeno incomprensible, digno de estudio. Es de esperar, pues, que la Oficina de Atención a las Victimas del Delito abra sus puertas en breve. Un año es un plazo razonable para convertir los anuncios en realidades. Ojalá el Punto de Encuentro, que tan útil y necesario es para la ciudad, no precise de tan largo embarazo para ver la luz.