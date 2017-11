El TSJ da la razón al PSPV y confirma que la UTE ha de retornar 5 millones cobrados indebidamente

No todo son malas noticias para el Ayuntamiento de Vallada cuando se trata de Valpark. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha dado la razón al actual equipo de gobierno socialista de Vallada y ha confirmado que la anterior corporación municipal (AIPV-PP) pagó 5 millones de euros de forma indebida a la UTE adjudicataria del malogrado parque logístico y empresarial a través del fondo de pago a proveedores habilitado en 2012 por el Ministerio de Hacienda.

Por un lado, el órgano judicial ha desestimado el recurso interpuesto por las empresas Ferrovial y Asfaltos Guerola contra la sentencia de primera instancia que, en 2015, les condenó a devolver 3,3 millones de euros por una serie de obras de mejora que nunca se llegaron a ejecutar.

Aunque el fallo dictado el 24 de octubre es recurrible ante el Tribunal Supremo, la sala de magistrados considera probada la ilegalidad del pago realizado a las contratistas por mejoras no realizadas, que propició el enriquecimiento injusto de ambas sociedades. Frente a los argumentos de las empresas, todos ellos tumbados por el TSJ, la defensa del ayuntamiento aseguró que «no se alcanza a comprender la tozudez jurídica y el empecinamiento de la UTE en no reconocer lo obvio: que en las certificaciones de obra no constaba la realización de mejora alguna».



Ampliación de la lesividad

La declaración de lesividad promovida por el PSPV que dio pie revertir el pago también ha sido validada por la misma sala de lo contencioso. El Ayuntamiento de Vallada ha visto estimado su recurso contra el fallo de primera instancia que en 2015 limitó la lesividad a los 3,3 millones en mejoras y excluyó del proceso 1,5 millones de euros adicionales abonados a través del mecanismo de pago a proveedores como indemnización por la rescisión del contrato con la UTE, junto a la transferencia del 18% del IVA y otros 300.000 euros calculados de más, cantidades que ahora también se declaran indebidas, abriéndose la puerta a su retorno a los fondos públicos. El TSJ considera que su inclusión en el Plan Montoro vulneró el Real Decreto 2/2012. La alcaldesa, Mª José Tortosa (PSPV), muestra su satisfacción por estas resoluciones, frente al «despropósito» que supuso la inyección irregular de los fondos solo con la oposición de su partido.