Engo (Compromís) expulsa al PSPV del gobierno de l´Olleria: «Han sobrepasado todos los límites»

El gobierno bipartito de l'Olleria ha pasado a mejor vida. La ruptura de la coalición era evidente desde hacía un año, pero el acta de defunción se certificó a las 18.30 horas de este miércoles, cuando el alcalde, Julià Engo (Compromís) notificó a los dos concejales del PSPV el cese definitivo de sus competencias delegadas en el ejecutivo. La decisión se produce en un escenario de guerra abierta entre ambas fuerzas políticas, diez días después de que el portavoz socialista, primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Turismo, Polícia Local y Tránsito, Héctor Such, amenazara a Engo físicamente en una junta de gobierno. «Un día te partiré la cara», le espetó al alcalde.

Para Engo, esta fue la gota que colmó el vaso. El último episodio de una escalada de fuertes desavenencias internas aireadas en los plenos, donde el PSPV se ha aliado con el PP en múltiples ocasiones para dejar a sus socios en minoría. Sin ir más lejos, los votos socialistas permitieron el lunes a los populares (la formación mayoritaria, con 6 regidores) sacar adelante una moción que revoca las funciones de la junta de gobierno delegadas por unanimidad en 2015.

«Es el PSPV el que se ha autoexcluido del gobierno, pactando una reorganización del ayuntamiento con el PP», opina Engo. «No puedo formar parte de un ejecutivo en el que una persona amenaza físicamente con pegarme en un órgano colegiado. [Such] Ha sobrepasado todos los límites», remacha. Aunque los dos concejales han mantenido sus delegaciones hasta ahora, el grupo socialista ya dio por liquidado el pacto en enero, tras bloquear los presupuestos -prorrogados desde 2016- denunciando que Compromís marginaba claramente sus áreas de gobierno y las dejaba sin fondos. Para Such, la estrategia de los valencianistas se basaba en «desacreditar» al PSPV para forzar su marcha del ejecutivo y no tener que cederle la alcaldía en 2018, como según esté se acordó en el pacto de gobierno.

Engo niega el agravio económico a sus socios y asegura que, proporcionalmente, todos los regidores manejaban cuantías similares si se descuenta el pago de nóminas, suministros y otras partidas cerradas. Sobre el traspaso de la vara de mando, el alcalde (que no está liberado) sostiene que el pacto no aseguraba que Such (con una dedicación del 70% y un sueldo de 20.000 euros anuales) sería alcalde. El documento „ahora papel mojado„ estipulaba que Engo ocuparía el cargo durante tres años completos y que, a partir de marzo de 2018, podría negociarse una revisión de la vara de mando. Para el alcalde, el acercamiento socialista al PP (ambos partidos se reunieron para abordar una posible moción de censura) y los intentos de «desestabilización» dinamitaron esa posibilidad. Y Such y el exalcalde (ahora portavoz del PP) José Vidal han dejado atrás las disputas del pasado (el primero denunció al segundo por la vía penal), para sondear alianzas.

Engo prepara una reorganización de ponencias para repartir entre los 5 concejales de su partido las tareas de gobierno que tenía asignadas el PSPV: las de Such antes citadas, Juventud y Deportes. Los socialistas descartaron el lunes promover una moción de censura, pero ya han dicho que intentarán bloquear la gestión de Compromís, que se queda en clara minoría en el pleno para sacar adelante sus políticas. En todo caso, el ejecutivo exhibe unas finanzas saneadas, después de haber reducido un 60% la deuda en dos años.



Aunque admitió haber «hecho mal» amenazando a Engo, Such dijo que su reacción era el resulstado de «los continuos insultos y vejaciones» de los que asegura que era víctima en la junta de gobierno. El edil acusa al alcalde de actuar «de manera déspota, dictatorial y sin transparencia».

Engo, por su parte, ve «muy preocupante» que exsocio «justifique» y «se vanaglorie» de sus amenazas. «La situación es muy desagradable y rompe los canales de convivencia democrática. Una cosa son las discrepancias y las discusiones, pero nunca nadie me había amenazado antes en el ayuntamiento». El alcalde subraya que la decisión de cesar a los concejales no la ha tomado en caliente «sino con calma, con un tiempo razonable». «Hemos intentando reconducir la situación, pero ha acabado peor: han estado forzando la maquinaria todo el tiempo para marcharse», apostilla.

La organización comarcal de Compromís ha mostrado su total respaldo a Engo, mientras que el PSPV de la Vall d'Albaida no se ha pronunciado sobre el conflicto. El alcalde de l'Olleria lanza un recado al PSOE: «No sé si estarán de acuerdo con lo que está haciendo su portavoz», dijo ayer.