Noah Histeria viste de largo hoy en Xàtiva a su nuevo «Hautefaye»

Quien no conozca aún de qué va ese proyecto llamado Noah Histeria hoy tiene una oportunidad de oro para comprobarlo. El grupo de Xàtiva toca esta tarde en el CCX, a las ocho. La formación presenta Hautefaye, «un trabajo conceptual», como ellos mismo lo califican, que gira en torno a la dualidad masa/individuo. Este nuevo trabajo es «una evolución —agregan— de lo que la banda ya apuntó en su primer trabajo; se podrá percibir un salto cualitativo en la producción, una mayor intensidad; dinámicas y contrastes más acentuados y una fuerte carga lírica que vertebra la historia de una derrota, la del pueblo de Hautefaye, en la Aquitania francesa, en el que se dio en 1870 uno de los primeros casos documentados de histeria colectiva debido a la contaminación de una cepa de uva noah infectada de filoxera». ¿No tienen curiosidad?

Noah Histeria nace en Xàtiva en 2012 y sus componentes son Daniel Torregrosa, batería; Salvador Párraga, bajo; Juan Giner, voz; Alejandro Alonso, guitarra, y Javier Badía, piano, sintetizadores y coros. Su etiqueta es el art rock o el llamado rock progresivo. En escenarios de Xàtiva se les ha podido ver en Al Ras Festival, de la Fira d´Agost. Sus fieles ya conocen de sobra Noah Histeria, de 2016. Ahora toca familiarizarse con Hautefaye.

Los elogios no son pocos para la formación de Xàtiva. Y lo mejor es que no provienen del comentario generoso de amigos y familiares, no. De Noah Histeria, medios especializados han alabado que el suyo es «un trabajo ecléctico a camino del post-rock y el metal progresivo» (Mondo Sonoro); han elogiado la «gran personalidad, color y sonido de su atmósfera» (Future Magazine) o han destacado que, «innovadores, construyen unas atmósferas con personalidad y la voz pone la guinda a una de las propuestas más interesantes del panorama nacional actual» (Spreading the Sound).

Premios y presencia en festivales son el complemento que demuestra que la propuesta del quinteto de Xàtiva es para tener muy en cuenta. La banda ganó el primer premio del concurso nacional de El Campello, en 2014; quedó segunda en el Emergenza («lo que nos permitió girar por Francia, recalando en la mítica sala The Backstage de París, pared con pared con el Moulin Rouge», cuentan); también segunda en el Sounday Festival de 2015 y en el Pasa el Micro! (2016). Se les ha escuchado en Indievision Sound Festival (Valencia, 2013), Bandness Festival (Valencia, 2013), 1000DB Fest (Barcelona, 2013), acTÚa Cadena Ser (Valencia, 2013, 2014, 2015) o Let´s Show Festival (Madrid, 2014).