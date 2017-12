El Olímpic busca el triunfo ante Paiporta después de tres jornadas sin ganar

El Olímpic llega al tramo final de la liga con muchas bajas, aunque ha recuperado a Banegas, que ya jugó tanto ante el Torre Levante como ante el UCAM Murcia (0-3) en la Copa Federación. El entrenador, Jero López, espera recuperar para el partido de mañana a Berna Ballester, mientras que Pepín, también lesionado, es poco probable que puede llegar al partido de mañana, pero seguramente podrá jugar el miércoles próximo en Silla. Yeray está fuera por lesión, lo mismo que Moscardó. Ante el UCAM el entrenador «reservó» a algunos jugadores como Carrascosa, Paco o Escobar, y otros como Javi Boix jugaron pocos minutos.

El equipo, tras caer derrotado ante el UCAM Murcia (de Segunda B) en la Copa Federación, entrenó el jueves y descansó ayer. El técnico Jero López no le ha dado importancia a la derrota, «la eliminatoria no llega en buen momento, por las bajas, porque nos tenemos que centrar en la liga, y porque el rival es un equipo de gran potencial, pero sirvió para ver a jugadores que han jugado menos y ver el nivel que tienen». Hoy será la última sesión de entrenamiento y mañana a las 17 horas el Olímpic recibirá en la Murta al Paiporta, con arbitraje de Óscar Ruiz García.

El Olímpic debe reencontrarse con el gol y con la victoria. Después de mantenerse con once jornadas sin perder, acumula ahora tres partidos consecutivos sin ganar, dos de ellos de liga y uno de Copa Federación, en los que no ha marcado gol alguno y por el contrario ha encajado siete. A pesar de ello, López no habla de una racha negativa o de un problema de fondo porque «ante el Torre Levante creamos ocasiones de gol, contra el UCAM la deferencia entre los dos equipos se vio que era grande, era contra un rival de Segunda B y las diferencias eran notables. Pensaba que iban a sacar más jugadores del filial y vinieron prácticamente con el equipo al completo», ha afirmado.

El calendario le podría ayudar al club de Xàtiva, que se enfrenta ahora a equipos de la parte media o baja de la tabla: Paiporta (15º) y Silla (11º). Después llegará la jornada de descanso y el último partido de la primera vuelta recibiendo al Novelda. Según Jero López, «hemos perdido los dos últimos partidos pero todo está muy apretado. Por haber perdido dos partidos no se va a perder la confianza en el equipo. Estamos en una competición muy igualada y cada equipo tiene sus virtudes».

La decisión tomada por la Asamblea de Socios de iniciar el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva no ha calmado a la plantilla. Según el entrenador, «la plantilla continua preocupada. Está claro que para el club es un decisión importante, pero nosotros estamos preocupados y queremos que la estabilidad económica llegue cuanto antes para que el club afronte los pagos y poder vivir el día a día mejor». De momento, únicamente se han abonado las nóminas de agosto y septiembre.