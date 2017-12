El Ontinyent CF busca derrotar la fortaleza herculana en el Rico Pérez

Con ocho jornadas sin conocer la derrota, viaja el Ontinyent para asaltar uno de los grandes campos de la 2ª B como es el Rico Pérez ante un histórico como el Hércules. Un partido cuyo resultado no va a poner en discusión el magnífico trabajo cuajado hasta ahora por los del Clariano, pero sí que puede ser una buena prueba a la ambición de un bloque, el ontinyentí, que en estos momentos, junto al Mallorca, es el equipo más en forma del grupo. «En las últimas semanas, y gracias a la solidez defensiva, hemos ido creciendo y no debemos salirnos de ahí; trabajar con humildad, ser un bloque y eso no lo podemos perder. Es cierto que no debemos perder la ilusión de mirar arriba, pero sobre todo hay que mantener la humildad y la seriedad. Sabemos que somos un equipo que lo debemos dar todo sobre el campo sino es difícil poder competir contra estos clubes cómo el Hércules, confeccionado para estar en la parte de arriba y que, ahora con Claudio Barragán, ha ganado esa agresividad tan necesaria para la 2ª B. Sin duda, para nosotros ir al Rico Pérez ante un equipo como este, es una oportunidad de medirnos para saber por dónde vamos», explica Vicente Parras.

El escenario se presenta como un posible hándicap para el Ontinyent, no por su magnitud sino por el tipo de superficie; césped natural frente a lo habitual en este primer tercio de competición, donde la moqueta sintética es lo habitual. Para el entrenador del Ontinyent, los equipos deben tener «una buena capacidad de adaptación porque una semana estás jugando en un campo pequeño y estrecho que requiere una concentración máxima de 90 minutos y otra jornada estás en el Rico Pérez, donde les espacios son tan grandes, hierba natural y el ritmo de juego es otro». El partido dará comienzo esta tarde a las 20.30 horas y será dirigido por el aragonés Marcos Latorre Gracia.

En otro orden de cosas, el Ontinyent ya ha presentado toda la documentación en extranjería para solucionar el tema burocrático de Prince. Ahora se espera una resolución positiva a un affair que se ha alargado demasiado tanto para el club como para el futbolista ghanés, cuyo futuro en el conjunto de la Vall dependerá mucho de un veredicto a su favor. Aun así, la decisión se puede alargar entre uno y tres meses. El Ontinyent espera que el laudo sea óptimo y rápido para incorporar al futbolista a la disciplina blanquinegra. En caso contrario, el club textil iría al mercado a por un pelotero de las mismas características o al menos que juegue en la posición de mediocentro. En el apartado de fichajes, la secretaría técnica quiere coger el toro por los cuernos y empezar a agilizar entradas en menos de dos semanas.



El Juvenil se avanza por el Bou

El Juvenil del Ontinyent CF ha avanzado a hoy a las 12 horas el partido ante el Castelló de la Ribera, con motivo del Bou en Corda de las fiestas patronales en honor a la Puríssima que se celebran este fin de semana en la capital de la Vall d'Albaida. El partido se presenta interesante, ya que se enfrentan dos rivales de la zona alta, tercero contra quinto, según han destacado desde el club blanquinegro. Los de Kiko Ferrero llegan al partido después de sacar un importante punto en Canals, mientras que los de la Ribera perdieron por la mínima en casa ante el Dragon Force de Enguera, que se ha colocado segundo en la clasificación juvenil.