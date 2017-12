La Audiencia da carpetazo a la causa contra el alcalde de la Font por prevaricación urbanística

La sección tercera de la Audiencia Provincial de València ha dado carpetazo definitivo a la causa judicial promovida por el PP de la Font de la Figuera contra el alcalde de esta localidad, Vicent Muñoz, por un presunto delito de prevaricación urbanística. El órgano judicial ha desestimado el último recurso presentado por los populares contra el auto de sobreseimiento provisional de las diligencias previas de investigación, dictado en junio por el juzgado de primera instancia e instrucción nº3 de Xàtiva, y ha confirmado el archivo del procedimiento.

El PP se querelló contra Muñoz acusándolo de favorecer a un familiar con la concesión de una licencia de obra durante la pasada legislatura, cuando era concejal del equipo de gobierno. La formación pretendía que la jueza continuara con la instrucción mediante la práctica de unas diligencias de investigación adicionales propuestas en el recurso. Tras examinar el caso, sin embargo, la Audiencia descarta esta posibilidad subrayando que, cuando se dictó el archivo provisional de las actuaciones, "no podía acordarse ninguna nueva diligencia por haber vencido el plazo máximo de instrucción y la ampliación del mismo". Entre esas diligencias que ya no pueden acordarse se encuentra "la declaración como investigado de todo aquel respecto de quien se estime que concurren indicios de criminalidad", como quería el PP, que se mostró convencido de que el órgano judicial reabriría la causa. El pronunciamiento de la Audiencia no admite recurso.



El alcalde de la Font, Vicent Muñoz, ha asegurado que la querella popular solo buscaba desprestigiar su imagen pública. "El tiempo colocará a cada uno en su lugar y el trabajo y la constancia irán dando sus frutos", ha manifestado el primer edil.