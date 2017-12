El Gran Teatre de Xàtiva alberga hoy la final del concurso de composición de la Socarrà

La Colla la Socarrà de Xàtiva da a conocer hoy los ganadores de su concurso de composición, una iniciativa enmarcada en el 20 aniversario de la creación de este colectivo. El concurso cuenta con dos modalidades, una de música para concierto y otra de música de calle, dotados con un premio de 1.100 y 500 euros respectivamente. Los ganadores se darán a conocer en el transcurso de una actuación prevista a partir de las 20 horas en el Gran Teatre de Xàtiva. La propia colla la Socarrà, bajo la dirección del maestro Pere Molina, interpretará las obras finalistas; en concreto dos piezas de la modalidad de calle, que responden al lema Marcha Mora, que como su nombre indica es una marcha mora, y el pasodoble Socarrats, así como las tres piezas finalistas de la modalidad de concierto y presentadas bajo el lema Ligna, una suite; la apertura Socarrada, y El Castell, que es un poema sinfónico. Una vez interpretadas, el jurado elegirá una ganadora por modalidad y se hará pública la plica con el nombre del compositor galardonado.

El plazo de presentación de originales a este concurso de la Socarrà concluyó en abril con una participación de casi una veintena de originales. Durante el mes de junio, el jurado compuesto para tal efecto eligió las partituras finalistas. Y hoy es cuando llega el momento definitivo: la escucha de las piezas, la deliberación del jurado y el fallo del mismo.

Durante la deliberación ofrecerá un concierto el grupo de folk-fusión Tramuntana, una formación que ha alumbrado un proyecto de fusión musical que, desde el Mediterráneo, emprendió su trayecto en 2007 con arreglos de temas tan conocidos como L'Estaca, El Cant dels Ocells, La Balanguera, Cant d'Enyor... Unos años después ha renovado y completado ese primer trabajo, de anticipo musical, con nuevos arreglos de los mismos músicos de Tramuntana pero incorporando los vientos de los músicos valencianos Jesús Santandreu, Francisco Latino, Toni Belenguer y Raúl Chocolate, y la colaboración de Lucas Ibáñez a la guitarra eléctrica y Carlos Llidó con las congas. «Un grupo que no se acoge a ningún estilo, pero que no renuncia a ninguno: heterogeneidad, mezcla de sonidos, temas y estilos de interpretación», explican desde la Socarrà. Al frente de Tramuntana está el dolçainer Pasqual Salort, que tocará acompañado de destacados músicos como Héctor Valero, teclados; Rubén Salamanca, batería; Jorge Sierra, bajo eléctrico; Raül Garcia, trompeta; Andrés Alzate, trombón, y Àlex Grado, saxo tenor.



Incrementar el repertorio

Una vez finalizada la actuación de Tramuntana se harán públicas las actas que darán a conocer la composición ganadora en cada modalidad y el autor de la misma, con la entrega del cheque correspondiente y el galardón diseñado a tal efecto. «Somos conscientes de que la única manera de enriquecer y aumentar el repertorio para grandes grupos de percusión y dolçaina „explican los responsables del concurso„ es sacando adelante proyectos como éste, y aprovechando que durante este año celebramos el veinte aniversario de la Colla, no queríamos desaprovechar la ocasión de comenzar».