La grave lesión de Yeray empaña la victoria

El Olímpic se reencontró con el gol y con la victoria. El Paiporta no puso muchas dificultades y aunque el primer gol tardó en llegar (minuto 43) tras varias ocasiones no aprovechadas, en la segunda parte el equipo de Xàtiva fue más eficaz y marcó dos veces más. Javi Boix anotó su quinto gol en liga y es el máximo goleador; marcó Víctor Banegas en su primer partido en la Murta tras superar su lesión; y marcó Trujillo su primer gol tras una buena jugada de Escobar. La victoria no permite al equipo de Xàtiva acceder a los puestos de promoción, ya que sus directos rivales también ganaron, excepto la Nucía y el Eldense que empataron entre sí. Sin embargo, la alegría por la victoria se vio empañada tras conocer el diagnóstico de la grave lesión de Yeray. Tras una primera exploración, tras su lesión en el partido ante el Levante, se pensó que la lesión de rodilla era menos grave pero las pruebas diagnósticas han dictaminado la gravedad: rotura de ligamentos cruzados y menisco. La lesión supone perderse esta temporada esperando que pueda incorporarse para la pretemporada 2018-19. Los jugadores y cuerpo técnico se hicieron una fotografía en el prólogo del partido con una camiseta con el mensaje «Ánimo Yeray».

No es la primera vez que el club sufre una lesión de larga duración en las últimas temporadas: han sido los casos de Pepín, Rifaterra, Víctor Banegas o Moscardó. Este último participa cada vez más con el grupo y se espera que vuelva a jugar en breve. Se puede considerar también una mala noticia, aunque en un plano muy distinto, la baja afluencia de espectadores pues no se llegó a los 300, la más baja en un partido de liga esta temporada. Es cierto que el partido coincidió con el del Valencia CF, y que fue una tarde muy fría. La escasa asistencia no ayuda al proceso de conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, asunto que sigue siendo lo más comentado entre los aficionados en la grada. Ya en el mes de diciembre tampoco se ha comunicado la fecha de cobro de la nómina de octubre.

Respecto al partido, el entrenador, Jero López, pudo alinear a los habituales, después de que a algunos de ellos les diera descanso en el partido de la Copa Federación ante el UCAM Murcia (0-3) disputado el pasado miércoles en la Murta. Así, formó con Berna y Belda como centrales. Banegas estuvo en el centro del campo junto a Hugo. Apostó por Abengózar, Colau, Javi Boix y Juanjo como delanteros. Momparler tuvo que quedarse en el vestuario en el descanso tras recibir un golpe y sentirse mareado. Entró Duco como central pasando Belda al lateral. Berna, que era duda para el partido, se notó cargado en la recta final del partido y entró Montoliu.

La victoria, tras tres partidos sin ganar y tras dos derrotas consecutiva, era necesaria. Lo expresó el entrenador en la sala de prensa de la Murta, Jero López, «ganar siempre es revitalizante. Contra el Torre Levante merecimos más, un error humano nos costó un gol, y hoy hemos sido dominadores y hemos conseguido tener jugadores en campo contrario y por eso reservamos jugadores el miércoles, sabiendo además que ellos iban a encerrarse y a tratar de salir con velocidad, al contragolpe y sabíamos que eran peligrosos».



Mañana miércoles, en Silla

El Olímpic es sexto en la clasificación, aunque, según López, «lo importante es que vamos sumando, ahora tenemos 29 puntos y estamos ahí». Ahora hay que afrontar un nuevo partido en Silla (mañana miércoles, a las 17 horas), para luego tocarle la jornada de descanso. Los últimos partidos del año serán ante el UCAM Murcia y ante el Novelda en la Murta. El equipo, que descansó ayer y hoy entrena, espera poder recuperar a Pepín respeto al partido del domingo. El árbitro del último encuentro, Ruiz García, no mostró ninguna tarjeta, por lo que no habrá jugadores sancionados